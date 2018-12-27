صادرات فرش از مرز ۴۲۸ میلیون دلار فراتر رفت

فرشته دست پاک در حاشیه سفر به قزوین برای افتتاح یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف و تابلو فرش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بافندگان، بیمه قالیبافان، میزان صادرات و اولویت های مرکز ملی فرش در سال آینده به سوالات پاسخ گفت.

وی در خصوص تعداد بافندگان فرش اظهارداشت: نمی توان آمار دقیقی از همه فعالان صنعت فرش ارائه کرد اما بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بافنده در این عرصه فعالیت می کنند که بزرگترین صنف در کشور محسوب می شوند.

دست پاک تصریح کرد: فعالان این صنعت و هنر حتی در دورافتاده ترین روستاها و شهرها فعالیت می کنند که از این جمعیت در سال ۹۲ حدود ۶۰۰ هزار نفر بیمه بودند که نیمی از آنها بدلیل مشکلاتی که داشتیم حذف شده اند که تلاش می کنیم بیمه همه بافندگان برقرار شود.

وی اضافه کرد: بازرسان سازمان تامین اجتماعی هر بار که در کارگاهها حضور می یافتند اگر کسی پشت دار قالی نبود آن را از لیست بیمه حذف می کردند در حالی که فرش تنها هنر صنعت است که زمان نمی شناسد و بافندگان در شب و روز و وقت و بی وقت فعالیت می کنند و قرار نیست هر وقت بازرس آمد سرکار باشند تا مشمول بیمه شوند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران یادآورشد: قرار نیست ملاک بیمه شدن حضور مداوم بافنده در پشت دار قالی باشد و این دلیل برای بیمه شدن منطقی نیست زیرا زنانی هستند که در وقت بیکاری بافندگی می کنند و استحقاق بیمه شدن را دارند.

دست پاک یادآورشد: توجه به امنیت شغلی بافندگان و تامین بیمه از دغدغه های فعالان این بخش است که باید حل شود در غیر این صورت کسی رغبت نمی کند به سمت این هنر و صنعت برود.

وی اضافه کرد: در قانون بودجه بیمه بافندگان باید دیده شود و امیدواریم سهم بیمه اجتماعی افزایش یابد و ۶۰۰ هزار بافنده بیمه شوند.

رشد ۲۱ درصدی صادرات فرش دستباف

دست پاک در ادامه در خصوص میزان صادارت فرش اظهارداشت: علیرغم این که در سالهای گذشته تحریم بودیم و فعلا مجددا تحریم شدیم در فاصله ای که در برجام ایجاد شد و از تحریم خارج شدیم گشایشی صورت گرفت اما بار دیگر امسال فرش دستباف تحریم شد ولی با همه این تحولات و محدودیتها سال قبل ۴۲۸ میلیون دلار صادرات فرش داشتیم.

وی اضافه کرد: صادرات فرش ایران به کشورهای آمریکا، آلمان، کانادا، ژاپن و چین صورت گرفته که البته باید به کشورهای دیگری هم برنامه ریزی کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: کشور هند بعد از ایران بزرگترین صادرکننده فرش دستباف به دنیاست اما همچنان ایران با وجود تحریم فاصله زیادی با این کشورهای صادر کننده دارد و باید چاره اندیشی کنیم و از سهم ۳۲ درصدی که به کشور آمریکا کم شده است کشورهای دیگری جایگزین شوند.

وی بیان کرد: یکی از راهکارها این است که در مقابل واردات به کشور بتوانیم صادرات فرش را تهاتر کنیم البته فرشهایی که برند و صاحب شناسنامه و ثبت جهانی هستند در قبال واردات در اولویت قرار دارند.

دست پاک گفت: با مشکلات بانکی که داریم باید بتوانیم تهاتر کنیم و حداقل برای سال آینده درصددیم صادرات فرش را تا ۸۰۰ میلیون دلار برسانیم.

بازار چین را هدف گذاری می کنیم

وی اظهارداشت: کشور چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری بازار بسیار بزرگ و مستعدی است که از آن غافل بوده ایم که فرش ایران می تواند آن را هدف گذاری کند.

دست پاک اضافه کرد: اخیرا با یک شرکت چینی که در ساخت واگن های مترو فعالیت دارد و علاقمند است در زمینه فرش هم ورود کند و بیش از۵۰۰ میلیون یورو واردات دارد گفتگو کرده ایم تا واردات فرش داشته باشند که اگر همین یک قلم را زنده کنیم و قرارداد ببندیم کار بزرگی را محقق کرده ایم و می توانیم به سایر کشورها هم صادرات داشته باشیم.

وی گفت: ۲۹ منطقه داریم که ثبت جهانی شده و در دنیا شناخته شده و ۵۴ مورد ثبت ملی شده داریم و با پیگیری و هماهنگی سازمان توسعه تجارت تلاش می کنیم برای ثبت جهانی سایر مناطق هم اقدام شود.

اشتغال در صنعت فرش با کمترین سرمایه گذاری

دست پاک گفت: برای ایجاد هر شغل در عرصه صنعت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان لازم است در حالی که در صنعت فرش با حداقل ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان می توانیم با هر دار قالی برای سه نفر شغل ایجاد کنیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهارداشت: فرش ایرانی بیانگر هویت، فرهنگ و هنر کشور است و می توان از آن به عنوان شناسنامه و پرچم دوم و پاسپورت معنوی ایرانی ها یاد کرد.

دست پاک همچنین ساماندهی زنجیره تولید، واردات مواد اولیه، توسعه کارگاههای متمرکز و خانگی و استاندارد سازی کارگاهها را از برنامه های سال آینده مرکز ملی فرش ایران دانست.