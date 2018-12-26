تصمیم فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین از تصمیم دولت برای عضویت کامل در سازمان ملل خبر داده است.

ریاض المالکی گفته است که بنا به دستورات محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بزودی و کمتر از یک ماه دیگر، درخواستی به سازمان ملل ارائه خواهد شد تا فلسطین عضویت کامل و همیشگی در این سازمان را به دست آورد.

وزیرخارجه فلسطین افزود: درخواست برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل در جریان سفر به نیویورک برای تحویل گرفتن ریاست گروه (۷۷+ چین) انجام خواهد شد.

وزیرخارجه فلسطین همچنین در واکنش به تصمیم نتانیاهو در ارتباط با ساخت هزاران واحد مسکونی یهودی‌نشین، خواستار تحقیقات رسمی در مورد آن از سوی دادگاه کیفری بین المللی شد.

المالکی همچنین با قدردانی از دعوت پاپ واتیکان برای صلح، تاکید کرد که فلسطین با هر تلاشی که به تحقق صلح واقعی بر اساس قطعنامه‌های مشروع بین المللی بیانجامد، موافق است.

دولت فلسطین پیش از این در آذرماه ۱۳۹۱توانسته بود با به دست آوردن اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه خود را از «موجودیت مستقل» به «دولت غیرعضو ناظر» ارتقا دهد که این امر به طور ضمنی به معنای به رسمیت شناخته شدن وجود یک کشور مستقل فلسطینی است، هرچند عضویت این کشور در سازمان ملل هنوز کامل نشده است.