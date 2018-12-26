واحدهای نیمه تمام مسکن مهردر مهاجران وامیرکبیر ۹۰درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرزبان روز چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان مرکزی که با حضور احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در اراک برگزار شد، اظهار داشت: از تعداد ۲۳ هزار و ۶۲۹ واحد مسکونی مسکن مهر مورد قرارداد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر استان مرکزی، ۱۵۲ واحد هنوز تحویل داده نشده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: همچنین از تعداد ۹ هزار و ۳۲۶ واحد مورد قرار داد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان مرکزی، ۷۰۸ قرارداد خودمالک و ۸۰ قرارداد گروه‌ساخت، باقی مانده است.

مرزبان خاطرنشان کرد: در رابطه با شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران، از مجموع دو هزار و ۶۵۵ واحد مسکن مهر در این دو شهر، در حال حاضر ۴۳۱ واحد باقی مانده که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز بازدیدی از این واحدها به عمل آورد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان داشت: در جمع بندی، از مجموع ۳۹ هزار و ۲۱۰ واحد مسکن مهر شهری که در استان مرکزی مقرر بوده احداث شود، با احتساب خودمالک ها، یک هزار و ۳۷۱ واحد باقی مانده و بدون احتساب خودمالک ها نیز ۶۶۳ واحد باید تعیین تکلیف و تکمیل شوند.