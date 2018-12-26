جنگ اقتصادی علیه ایران برای آمریکا هزینه زیادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگ بصیرت که در مسجدالرضای شهرستان فردیس برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان از نفوذیهای داخلی برای ایجاد دودستگی در کشور استفاده میکنند، گفت: دشمنان قصد به آشوب کشیدن کشور را داشتند، فتنه گران نیز به مدت هشت ماه تهران را به آشوب کشیدند و برخی رسانههای داخلی و خارجی نیز آتش بیار معرکه شدند.
وی با اشاره به سابقه استکبارستیزی ملت ایران، گفت: مردم ما از نمایندگان شوراهای روستا تا رئیسجمهور را انتخاب و پای صندوقهای رأی خود را اثبات میکنند.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با تأکید بر اینکه ملت ایران روحیه استکبارستیزی خود را از دست نخواهند داد، گفت: پس از حوادث ۸۸ به بصیرت ملت ایران اسلامی افزوده شد.
حسینی با بیان اینکه دشمنان میدانند ملت ایران به بیگانگان اعتماد نمیکنند، گفت: فتنه کشور را دچار آسیب کرد، فتنه گران فکر میکردند که با برخی اقدامات نظام تغییر میکند، درست است که نتوانستند کاری کنند اما این دلیل نمیشود که بگوییم آسیب هم نزدند.
وی گفت: دشمنان با اعمال تحریمهای اقتصادی درصدد فشارهای بیشتر به ملت ایران هستند، درحالیکه تحولات جهان باعث شده فشارها متوجه دولت آمریکا باشد و این کشور را با مشکلات زیادی روبهرو کند، رئیسجمهور آمریکا در یکقدمی استیضاح است.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران برای آمریکا هزینههای زیادی دارد، گفت: یکی از ژنرالهای اسرائیلی گفته است که سالها پیش اراده کردیم و توانستیم کشورهای عربی را شکست دهیم در حال حاضر نمیتوانیم نوار غزه را بگیریم.
حسینی با اشاره به اینکه در آستانه چهلسالگی انقلاب اسلامی هستیم، گفت: اقدامات بزرگی در کشور انجامشده است، دشمنان اعتراف میکنند که نمیتوانند علیه ایران اقدامی کنند.
وی با اشاره به امنیت مثالزدنی ایران اسلامی، گفت: نباید درگیریهای داخلی بهنظام لطمه بزند.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه در کلانشهرها مسئولانی بر سرکار هستند که سال ۸۸ بازداشتشدهاند، گفت: کشورهای دیگر فکر میکردند که ایران توان ایستادگی مقابل استکبار جهانی را ندارد و در شبکه الجزیره علیه منطقه اخبار منتشر میشد اما حالا همه به قدرت منطقهای ایران اذعان دارند.
حسینی در ادامه با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه به بودجه نظامی توجه ویژهای نشده است، این قبیل مسائل مشکوک است، اگر درایتهای رهبری نباشد قطعاً نمیتوانیم پیش برویم.
وی ادامه داد: ببینید که در مجلس نمایندگانی حضور دارند که کاری از پیش نمیبرند، در شهرها شوراها به مشکل برخوردهاند، اینها نشان میدهد که باید نگاه ویژهای به وضعیت کشور شود.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در سال جاری ۶۲۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتهاند، گفت: این مهم ناکارآمدی دولت را نشان میدهد.
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