مدیران ایلام مصوبات استان را اجرایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان که با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام برگزار شد با تسلیت رحلت عالم گرانقدر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی، گفت: مرحوم آیت الله شاهرودی یکی از شخصیت های برجسته جهان اسلام بود و نقش بسزایی در فعالیت های انقلابی در عراق و ایران داشت و رابط بین حضرت آیت الله صدر و امام بودند و یار رهبری در مناصب حکومتی و در نظام نقش بسیار پررنگی داشتند.

وی در ادامه خواستار همکاری همه دستگاه ها در جهت ساماندهی صنوف مزاحم در شهر ایلام و انتقال به جایی خارج از مراکز شلوغ شهر شد و افزود: برای رفع مشکلات شهر ایلام بعنوان مرکز استان تصمیمات خوبی از جمله انتقال صنایع آلاینده و مزاحم، انتقال نمایشگاه های خودرو و انتقال مطب پزشکان بوده که در این میان ادارات و دستگاه هایی که در مرکز شهر بودند نیز الزام کرده ایم که جا به جا شوند.

وی ادامه داد: در این میان مدارس زیادی نیز در مرکز شهر وجود دارد که مصوب کرده ایم یکی از آنها که به دلیل زلزله تخریب شده و تخلیه شده را تبدیل به فضای سبز نموده و به جای آن زمین مناسبی را جهت ساخت یک مدرسه فاخر در مکان دیگری در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی در ادامه خواستار اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه های اجرایی شد و عنوان کرد: وقتی در جلسه ای تصمیمی گرفته می شود بایست اجرایی شود و در این میان مدیر موفق کسی است که پای تصمیماتی که می گیرد، بایستد.



استاندار ایلام خواستار اجرای مصوبات صورت گرفته توسط آموزش و پرورش شد و گفت؛ شهر ایلام مرکز استان است و برای تبدیل شدن به یک شهر مرکز استان با استانداردهای لازم فاصله دارد و بایست همه در این راه تلاش و همکاری داشته باشیم.