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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

مصدومیت مهاجم تیم ملی جدی نیست

مصدومیت مهاجم تیم ملی جدی نیست

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران می تواند در رقابت های جام ملت های آسیا به میدان برود.

به گزارش حبرنگار اعزامی مهر از قطر، سردار آزمون در جریان تمرین چهارشنبه شب تیم ملی فوتبال ایران در کمپ اسپایر قطر مصدوم شد تا نتواند همراه با سایر بازیکنان به تمرین کردند ادامه دهد.
مصدومیت مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز جام ملت های آسیا سبب شد تا نگرانی هایی درخصوص حضور احتمالی اش در این رقابت ها به وجود بیاید.

از قرار معلوم مصدومیت آزمون جدی نیست و این بازیکن حتی می تواند در آخرین دیدار دوستانه شاگردان کی روش قبل از جام ملت ها مقابل قطر نیز به میدان برود تا خیال کی روش را بابت وضعیت خود راحت کند.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کشور امارات با تیم های یمن، ویتنام و عراق همگروه است.

کد مطلب 4496665
مهدی مرتضویان

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