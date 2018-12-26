۵۲ امدادگر جمعیت هلال احمر فومن تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر چهارشنبه در مراسمی که در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن برگزار شد ۵۲ امدادگر و نیروهای پشتیبانی جمعیت هلال احمر شهرستان فومن به مناسب ۵ دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله تجلیل شدند. این مراسم به همت کانون خبرنگاران شهرستان فومن و دانشگاه دامون برگزار شد.

فرماندار فومن در این مراسم با بیان اینکه نباید عنصر داوطلب را از نیروهای جمعیت‌هلال احمر جدا کنیم، اظهارکرد: مسئولان باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات و تجهیزات به این سازمان مردم نهاد و خدماتی کمک کنند.

محمود قاسم‌نژاد با اشاره به اینکه ۴۱ نوع پدیده طبیعی در سطح جهان شناسایی شده است، افزود: ۳۱ نوع پدیده از این بلایای طبیعی در ایران رخ داده است. در سال ۲ هزار بلایای طبیعی در ایران رخ می دهد و بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات کشور صرف جبران خسارت ناشی از این حوادث می شود.

وی با بیان اینکه براساس آمارهای به دست آمده ۹۰ درصد از مردم کشور در معرض خطر این بلایا قرار دارند، گفت: البته عوامل انسانی نیز در بروز این خطرات نقش دارند.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه یکی از عواملی که در سیل اخیر سبب ایجاد خسارت در این شهرستان شد عدم ساماندهی رودخانه‌ها در چند دهه اخیر و تجاوز به حریم آنها بوده است، بیان کرد: عدم مدیریت صحیح و وجود کمبودها در وقوع برخی از این حوادث نقش آفرین است تلاش شده تا اقدامات لازم برای کاهش خسارت این حوادث انجام شود.

وی با بیان اینکه از مهرماه تاکنون ۶۳ میلیارد تومان خسارت براثر حوادث طبیعی به شهرستان فومن وارد شده است، افزود: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار شده است.

قاسم‌نژاد با تأکید بر لزوم آگاهی بخشی به مردم در زمینه حوادث طبیعی، گفت: مسئولان باید در زمینه تامین زیرساخت ها تلاش کنند.