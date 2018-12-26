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۵ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۳۷

مراسم گرامیداشت مرحوم آیت الله شاهرودی در ایلام برگزار می شود

مراسم گرامیداشت مرحوم آیت الله شاهرودی در ایلام برگزار می شود

ایلام - مراسم گرامیداشت مرحوم آیت الله شاهرودی فردا در ایلام برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام یار صدیق امام و رهبری فردا در ایلام برگزار می شود.

بنا بر پیام مشترک امام جمعه و استاندار ایلام این مراسم از ساعت ۱۰ صبح فردا در مسجد حضرت زینب(س) شهر ایلام آغاز می شود.

از عموم مردم انقلابی استان برای شرکت گسترده در این مراسم دعوت شده است.

مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سن ۷۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.

۱۰ سال ریاست قوه قضائیه، عضویت در شورای نگهبان، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخشی از خدمات و سوابق مبارز انقلابی مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی است.

کد مطلب 4496674

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