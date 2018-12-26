مازندران میزبان جشنواره ملی محصولات قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی چهارشنبه شب در نشست فصلی روسای ادارات امورقرآنی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان های شمالی کشور گفت: استان مازندران میزبان سومین جشنواره ملی محصولات قرآنی در کشور است.

وی اظهار داشت: نشست منطقه ای و فصلی با هدف نقد و بررسی فعالیت های سازمان دارالقرآن الکریم و با ایجاد تعامل سازنده بین استان ها و مرکز برگزار می شود که می تواند زمینه توسعه و همکاری بین استان های همجوار را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بسیار ارزشمند دارالقرآن الکریم مازندران در برگزاری طرح های قرآنی به ویژه برگزاری کارگاه های مختلف سبک زندگی و مهارت های زندگی ، افزود : توانمند سازی فعالان و مربیان و متربیان قرآن کریم تمرکز جدی امروز اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی است و باید این دوره ها مورد توجه قرار گیرد.

سعید قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کاهش بودجه قرآنی در سال های اخیر ، تصریح کرد: کاهش بودجه قرآنی قطعا برای کشور آسیب زاست و باید در این بخش نیازمند توجه جدی بودجه ای برای ادامه فعالیت های قرانی هستیم.

رئیس اداره امور قرآنی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توجه جدی به محصولات و تولید محتوای فاخر قرآنی هم در بخش نرم افزار و هم در حوزه سخت افزار ، تاکید کرد : استان مازندران میزبان سومین جشنواره ملی محصولات قرآنی در کشور است و موضوعات جشنواره ملی محصولات قرآنی در حوزه کتب قرآنی، نشریات قرآن کریم، وب سایت اپلیکیشن شبکه های اجتماعی، ایده های قرآنی، نرم افزارهای چندرسانه ای، داستان های قرآنی، طراحی تصویرگری، فیلم نامه قرآنی وایده های قرآنی است که زمان ارسال آثار تا ۱۵ دی ۱۳۹۷به دبیرخانه جشنواره در اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل است.