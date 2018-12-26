پرداخت تنها ۲۵ درصد اعتبار تعهدی دولت در قبال قطار شهری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لعل بخش عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شهرداری کرمانشاه برگزار شد به ارائه گزارش خدمات ۶ ماهه شهرداری پرداخت و اظهار داشت: شهر کرمانشاه به جز دو پروژه تقاطع امام خمینی(ره) و امام حسین(ع) و همچنین قطار شهری پروژه کلان دیگری ندارد.

وی افزود: پروژه تقاطع امام حسین(ع) از زمان آغاز تا ۱۴ ماه پس از عملیات اجرایی ۵۳ درصد پیشرفت داشت، اما امروز طی این ۶ ماه ۸۶ درصد پیشرفت را شاهد هستیم.

سرپرست شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در ابتدا برنامه ریزی شده بود که تا ۲۲ بهمن امسال این پروژه به اتمام برسد، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشت اسفندماه این پروژه به اتمام خواهد رسید.

وی بیان داشت: پیشرفت تقاطع امام خمینی(ره) نیز طی این ۶ ماه به ۲۸.۵درصد رسیده که نسبت به ۶ ماه قبل دوبرابر شده است و نشان از تلاش نیروهای شهرداری است.

لعل بخش یادآور شد: پروژه زیرسازی آسفالت را طی این مدت معطوف کردیم به شهرک های حاشیه نشین و می توان گفت برخی شهرک های حاشیه ای در حال حاضر فقط دو یا سه کوچه آسفالت نشده دارد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه مساحت روکش آسفالت انجام شده طی ۶ ماه اخیر را بالغ بر ۳۵۰ هزار مترمربع اعلام کرد و گفت: همچنین علی رغم افزایش قیمت قیر توانستیم در طول این مدت حدود ۳۹ هزار متر مربع را نیز لکه گیری کنیم.

وی در ادامه پیشرفت قطار شهری را از میدان آزادی تا سبزه میدان ۹۰ درصد اعلام کرد و بیان داشت: از سبزه میدان تا فردوسی در حال حاضر کار حفر تونل به دلیل انجام کارهای امنیتی متوقف شده چرا که بافت فرسوده است و در طول مسیر با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

لعل بخش اذعان داشت: به دنبال این هستیم که فاز اول را تا میدان آزادی به اتمام برسانیم و مابقی راه را که حدود ۱۳ کیلومتر است به مرور تکمیل کنیم؛ ریل و سورن و تجهیزات آن خریداری شده و در شهرداری دپو شده است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه ادامه داد: امسال موفق شدیم از کمک های دولتی ۳۰ میلیارد تومان تخصیص دریافت کنیم و حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان هم از منابع شهرداری هزینه کردیم تا پروژه راکد نشود.

وی افزود: تعهد دولت در این زمینه ظرف مدت ۳ سال تخصیص ۳۵۰ میلیارد تومان بود که سهم امسال ۱۲۰ میلیارد تومان است که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان آن محقق شده است.

لعل‌بخش در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات نیروی انسانی شهرداری اشاره کرد و بیان داشت: امنیت شغلی مهم ترین دغدغه آنهاست که با تلاشهای صورت گرفته تا کنون ۱۷۰ نفر از پرسنل شهرداری از قراردادی به پیمانی ارتقاء پیدا کردند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه یادآور شد: حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای کارگر شهرداری نیز طی اسفند ماه امسال با شرکت در آزمون تبدیل عضویت خواهند شد و به این ترتیب به یک امنیت شغلی دست پیدا می کنند.

به گفته لعل بخش، شهرداری به لحاظ نقدینگی در مضیقه است و ۳۵ تا ۴۰ درصد مشکل نقدینگی دارد.

وی به قانون جدید بازنشستگی نیز اشاره کرد و بیان داشت: این قانون به طور دقیق در شهرداری رعایت شده است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تعداد بازنشستگان شهرداری را ۲۳۰ نفر عنوان کرد و بیان داشت: از زمان سرپرستی بنده تا کنون حدود ۱۰ میلیارد تومان به بازنشستگان شهرداری کرمانشاه پرداخت شده است.

لعل‌بخش یادآور شد: در حال حاضر ۲ ایستگاه آتش نشانی هنوز تجهیز نشده و با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم و پیگیریم تا از طریق جذب سرباز به عنوان امریه این کمبود را جبران کنیم و مجوز معاونت کشور برای جذب ۱۰۰ نفر را دریافت کرده ایم.

وی افزود: در بحث پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری کار حاکمیتی نداشتیم و در حال حاضر برابر قرارداد شرکت ها یک یا دو ماه تاخیر را باید پرداخت کنند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه بیان داشت: بحث حقوق نیروهای رسمی و قراردادی تا آبان ماه پرداخت شده و حقوق آذر هم به زودی پرداخت خواهد شد.

لعل‌بخش افزود: تعداد ۱۳ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش نشانی خریداری شده است و به ناوگان قبلی اضافه شده است همچنین پنج دستگاه خودرو از سوی تهران به شهرداری کرمانشاه اهدا شد که آنرا در اختیار حمل زباله قرار دادیم.

وی یادآور شد: یکی از نقاط ضعف کرمانشاه جمع آوری زباله است که بخاطر فرسودگی ناوگان حمل زباله شایسته شهر کرمانشاه نیست.

سرپرست شهرداری کرمانشاه ادامه داد: کمک های بخش خصوصی در این رابطه نمی تواند بسیار اثرگذار باشد و قرار است هشت دستگاه خودرو از طرف آنها به حمل زباله اختصاص داده شود.

لعل‌بخش از فعالیت ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و افزود: همه این تعداد در اختیار بخش خصوصی به مدت ۱۰ سال اجاره داده شده اند که از این مدت ۲ سال باقی مانده است.

وی افزود: در این صورت تا دو سال دیگر اتوبوسی نخواهیم داشت لذا تلاش می کنیم تا از محل فروش اوراق مشارکت به میران ۴۰ میلیارد تومان بتوانیم اتوبوس خریداری کنیم.

لعل بخش در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص برکناری رییس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت: وی کارمند جهاد دانشگاهی بوده و به مدت دو سال مامور به خدمت در شهرداری کرمانشاه شدند که با اتمام قرارداد مثل دیگر کارمندان باید می رفت.

وی ادامه داد: تا زمان تودیع و معارفه شهردار بنده سرپرست هستم و در خصوص این نیرو تشخیص این بود و صلاح دانستم این کار را انجام دهم.

سرپرست شهرداری کرمانشاه همچنین در پاسخ به تشریح وضعیت تله کابین کرمانشاه گفت: این پروژه در محدوده حفاظت شده میراث فرهنگی است و تا این لحظه هیچ نامه مکتوبی مبنی بر مجاز بودن شهرداری برای آغاز کار ارائه نشده است؛ پای کار آمدن بخش خصوصی می‌توان باعث تسریع اجرای این پروژه شود تا از بلاتکلیفی این چند سال خارج شود و ۳ گروه سرمایه‌گذار برای پروژه تله‌کابین پای کار آمده‌اند و در حال بررسی جزئیات پروژه هستند.