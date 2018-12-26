به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی چنگایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز حضور سپاه در سیستم هواپیمایی کشور با هدف تامین حفاظت و امنیت پرواز، اظهار داشت: پنجم دی ماه سال ۶۳ به فرمان امام خمینی(ره) با تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، وظیفه تامین امنیت پروازها به این نهاد واگذار شد.
وی با بیان اینکه نیروهای امنیتی پرواز طی گذراندن دورههای اصول کلی و عمومی پرواز را یاد گرفته و در زمینه کاری خود تخصص کامل دارند، ولی آموزش خلبانی ندیدهاند گفت: بسیاری از کشورهای دنیا به نیروهای امنیت پرواز ایران لقب گارد آهنین دادهاند.
فرمانده یگان حفاظت فرودگاه خرم آباد، بیان داشت: نیروهای امنیت پرواز از سال ۶۳ تاکنون ماموریتهایشان را به نحو احسن انجام دادهاند و تاکنون کوچکترین ضعفی از خود نشان ندادهاند با قدرت و جهاد کار خود را با هوشیاری کامل و جاننثاری انجام داده بر همین اساس لقب گارد آهنین را به خود اختصاص دادهاند.
سرهنگ چنگایی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم باید از وارد کردن وسایل ممنوع به داخل پرواز خوددراری کنند گفت: انواع سلاح سرد، انواع شوکر، فشنگ و مهمات و اسپری از جمله مواردی است که مسافران باید از آوردن آنها خودداری کنند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورها از تجهیزاتی که بدن مسافران را کاملا اسکن میکند استفاده میشود ولی در جمهوری اسلامی به دلیل مسائل شرعی از این دستگاه ها استفاده نمیشود ولی تجهیزات فرودگاههای کشور و خرمآباد مجهز به دستگاههای ایکس ری و گیت کاملا به روز است.
فرمانده یگان حفاظت فرودگاه خرم آباد با اشاره به اینکه یک نفر از نیروهای امنیت پرواز مشخص است و مسافران در ورودی هواپیما با او ارتباط برقرار میکنند گفت: همچنین چند نیروی دیگر به صورت نامحسوس در بین مسافران هستند که امنیت پرواز را تامین میکنند.
سرهنگ چنگایی با توجه به اینکه لرستان یک استان امن است و فرودگاه خرمآباد یکی از بهترین فرودگاههای امن کشور به شمار میرود افزود: در همین راستا چندین بار نیروهای امنیت پرواز استان توسط یگان امنیت پرواز مورد محک قرار گرفتهاند و خوشبختانه همه موارد کشف شده است.
وی با تاکید بر اینکه کار گارد امنیت پرواز سخت است افزود: استرس، کم خوابی و کم تحرکی سبب جمع شدن خون در سیاهرگهای ساق پا میشود همچنین استفاده دراز مدت از غذاهای فست فود در دراز مدت سبب مشکلات گوارشی شده و فشار هوا و بالا بودن ارتفاع در دراز مدت سبب آسیبرساندن به گوش، دندان و سایر اعضای بدن میشود به طوریکه بسیاری از مامورین امنیت پرواز که سابقه کاری ۳۰ ساله دارند دچار لرزش بدن شدهاند.
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