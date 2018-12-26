منابع اشتغال روستایی به ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین ازوجی چهارشنبه شب در کارگروه اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: برای اشتغال روستایی قواعدی تنظیم شده است که با توجه به آن میتوان به ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم امیدوار بود.
سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه منابع تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در ابتدا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد که باتوجه به تحولات نرخ ارز به ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
ازوجی ادامه داد: علاوه بر این منابع؛ سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان نیز برای نهادهای حمایتی در نظر گرفته شد که این مهم نیز یک نقطه قوت محسوب می شود.
وی افزود: در زمینه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای مرحله بعد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده که مراحل بعدی آن نیز به زودی اجرا میشود.
سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به بحث پالایش طرح های اشتغال اظهار کرد: برخی از طرحها ممکن است از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و برخی از طرحها صلاحیتدار نیز پشت نوبت باشد که با پالایش این موضوع تا حدی مرتفع میشود.
ازوجیبا بیان اینکه ابلاغ تسهیلات اشتغال پایدار روستایی مراحل خاصی دارد، بیان کرد: ابتدا سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی ابلاغ و بعد از آن صندوق قرار داد عاملیت را منعقد کرده و مراحل بعدی طی میشود.
وی ادامه داد: در زمینه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بحث پرداخت وام مطرح نیست بلکه موضوع طرحهای سرمایه گذاری است و از این جهت گاه روند کار بسیار طولانی میشود.
سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با تبیین اینکه حدود ۶۰ درصد از طرحهای سرمایه گذاری جدید است، گفت: با توجه به اولویت بحث دام و دامپروری برای خراسانجنوبی اگر همه ۱۸ هزار میلیارد به این موضوع اختصاص می یافت، باز هم کم بود.
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