  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۳۶

سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون:

منابع اشتغال روستایی به ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت

منابع اشتغال روستایی به ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت

بیرجند- سرپرست دفتر توسعه اشتغال وزارت تعاون گفت: منابع تسهیلات اشتغال‌ پایدار روستایی۱۲هزار میلیارد تومان بود که باتوجه به تحولات نرخ ارز به ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علاء‌الدین ازوجی چهارشنبه شب در کارگروه اشتغال خراسان جنوبی اظهار کرد: برای اشتغال روستایی قواعدی تنظیم شده است که با توجه به آن می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم امیدوار بود.

سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه منابع تسهیلات اشتغال‌ پایدار روستایی در ابتدا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شد که باتوجه به تحولات نرخ ارز به ۱۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

ازوجی ادامه داد: علاوه بر این منابع؛ سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان نیز برای نهادهای حمایتی در نظر گرفته شد که این مهم نیز یک نقطه قوت محسوب می شود.

وی افزود: در زمینه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای مرحله بعد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی ابلاغ شده که مراحل بعدی آن نیز به زودی اجرا می‌شود.

سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال  وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به بحث پالایش طرح های اشتغال اظهار کرد: برخی از طرح‌ها ممکن است از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و برخی از طرح‌ها صلاحیت‌دار نیز پشت نوبت باشد که با پالایش این موضوع تا حدی مرتفع می‌شود.

ازوجیبا بیان اینکه ابلاغ تسهیلات اشتغال پایدار روستایی مراحل خاصی دارد، بیان کرد: ابتدا سازمان برنامه و بودجه به صندوق توسعه ملی ابلاغ و بعد از آن صندوق قرار داد عاملیت را منعقد کرده و مراحل بعدی طی می‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بحث پرداخت وام مطرح نیست بلکه موضوع طرح‌های سرمایه گذاری است و از این جهت گاه روند کار بسیار طولانی می‌شود.

سرپرست دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال  وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با تبیین اینکه حدود ۶۰ درصد از طرح‌های سرمایه گذاری جدید است، گفت: با توجه به  اولویت بحث دام و دامپروری برای خراسان‌جنوبی اگر همه ۱۸ هزار میلیارد به این موضوع اختصاص می یافت، باز هم کم بود.

کد مطلب 4496687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها