به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا امیر حسنخانی چهارشنبه شب در کارگروه اشتغال خراسان‌جنوبی با گلایه از حضور نداشتن استاندار خراسان جنوبی در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: کمبود منابع و اعتبارات موجب شده کارگروه اشتغال شور و نشاط گذشته را نداشته باشد.

نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس بیان کرد: وقتی سخن از منابع ۱۸ هزار میلیاردی برای اشتغال روستایی می‌زنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که افزایش نرخ ارز موجب شده که حتی افزایش منابع در این حد نیز زیاد تأثیر چندانی نداشته باشد.

امیر حسنخانی با انتقاد از روند کند ابلاغ اعتبارات در زمینه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری ادامه داد: اگر می خواهیم بانک های عامل سهم خود را اجرا کنند نباید برای بحث منابع معطل شوند.

وی افزود: اگر به دنبال توسعه و اشتغال زایی در استان‌ها هستیم، نباید مرکز کشور و پشت درهای بسته برای خراسان جنوبی تصمیم گیری شود چرا که مدیران استانی که در میدان کار هستند مشکلات و سختی‌های بعد اینگونه تصمیمات را متحمل می‌شوند.

نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر در زمینه بیکاری و اشتغال بحران داریم باید به تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اشتغال سرعت ببخشیم.

غلامرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این کارگروه اظهار کرد: در حوزه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری بیش از هزار و ۷۰۰ طرح کشاورزی با اعتبار ۳۳۷ میلیارد تومان در سامانه ثبت شده که از این تعداد هزار و ۹۱ طرح در بانک در دست بررسی بوده است.

وی بیان کرد: در نهایت ۶۰۷ طرح به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان منجر به انعقاد قرارداد شد که از این تعداد ۵۹۱ طرح به مبلغی در حدود ۹۷ میلیارد تومان پرداخت و منجر به ایجاد هزار و ۵۱۰ فرصت شغلی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه دامپروری در حوزه اشتغال‌زایی از اولویت های استان خراسان‌جنوبی است، یادآور شد: امیدواریم محدودیت در اعطای تسهیلات به بخش دامپروری برداشته شود.