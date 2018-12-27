هدفگذاری صادرات استان همدان در سال جاری یک میلیارددلار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان همدان با تاکید بر اینکه اولویت دولت توجه به معیشت مردم و اشتغال جوانان است و دولت هیچ راهی جز حمایت از بخش خصوصی، تولید و تولیدکنندگان ندارد، گفت: هراقدام خوب و شاخصی در استان همدان با همکاری بخش خصوصی محقق شده است.

بستر فعالیت بخش خصوصی در استان همدان فراهم است

وی با بیان اینکه بستر فعالیت بخش خصوصی در استان همدان فراهم است، افزود: ️سیاست دولت حمایت از تولید و بخش خصوصی است و هم اکنون کمترین مشکل را در حوزه مالیات داریم و مشکلاتی که در حوزه استان باشد حل خواهیم کرد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه همدان کمترین مشکل را در بخش مالیاتی دارد اما در سطح کشور مسائل مختلفی را باید در کنار هم قرار دهیم تا مشکل برطرف شود، عنوان کرد: سال گذشته صادرات استان همدان حدود ۸۶۱ میلیون دلار بوده است که امسال برای یک میلیاردتومان صادرات هدف گذاری کرده ایم.

شاهرخی با اشاره به اینکه نباید به وضعیت موجود رضایت داد، عنوان کرد: استان همدان با همکاری بخش خصوصی در مسیر توسعه قراردارد و برای رونق تولید از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه صادرکنندگان را باید قهرمان ملی کشور خطاب کرد چراکه در شرایط بسیار سخت برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی کار می‌کنند، گفت: متاسفانه با همه ظرفیت و توانمندی ها نتوانسته‌ایم در حوزه صادرات قوی وارد شویم.

برخی به صورت هدفمند به دنبال ایجاد موانع هستند

امیر خجسته با اشاره به اینکه برخی به صورت هدفمند به دنبال ایجاد موانع هستند که باید با این پیچ و خم‌ها و ایجادکنندگان مانع برخورد کرد، گفت: باید از ابزار قانونی خود استفاده کرده و موانع تولید و صادرات را حذف کرد.

وی بابیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرجا که صادرکنندگان نیاز داشته باشند از ابزار قانونی خود استفاده خواهند کرد و زمینه را برای تسهیل صادرات فراهم می کنند، گفت: شرایطی نامطلوبی دشمنان به ما تحمیل کرده‌اند اما گذرا است.

دیگر نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه امسال میزان صادرات غیر نفتی برابر با صادرات نفتی است که شاید در سال ۹۸ کفه ترازوی صادرات به نفع صادرات غیر نفتی سنگین‌تر شود، گفت: امیدواریم سال ۹۸ صادرات غیر نفتی به ۱.۵ برابر صادرات نفتی برسد.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه حمایت از توسعه صادرات باید سیاست سال آینده باشد کمااینکه با مجوز مقام معظم رهبری ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به توسعه صادرات تخصیص یافته است، گفت: مشکلات نانوشته تاثیر بیشتری بر مسائل اقتصادی دارد و اگر این مشکلات حل شود توفیق بسیاری در کار حاصل خواهد شد.

هرچه جلوتر آمدیم دولتمردان ما رقیب بخش خصوصی شدند

وی با تأکید بر اینکه این مشکلات به امروز بازنمی‌گردد بلکه ۴۰ سال گذشته را در برمی‌گیرد چراکه هرچه جلوتر آمدیم دولتمردان ما رقیب بخش خصوصی شدند، گفت: این مشکلات در بدنه دولت ریشه دوانده به طوری که تصمیم گرفته می‌شود اما مشکلی حل نمی‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز صادرات استان همدان در بخش کشاورزی طی سال گذشته را ۳۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در هشت ماهه سال جاری نیز ۱۸۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از استان صادر شده است.

منصور رضوانی جلال ارزش صادرات این محصولات را ۱۶۰ میلیون دلار ذکر کرد و با بیان اینکه صادرات این محصولات ۳.۵ درصد میزان ارزی صادرات کشور را شامل می شود، ادامه داد: بخش کشاورزی در حوزه صنایع تبدیلی ضعیف است و باید این حوزه را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه استان همدان در بسیاری از محصولات کشاورزی همچون گردو، سیب زمینی، سیر و انگور دارای برند کشوری است، بر لزوم ایجاد زنجیره‌ تولید در محصولات سیب زمینی، گردو، سیر تاکید و اظهار کرد: باید برندسازی در بازارهای صادراتی را مدنظر قرار داد چراکه تولید پایدار منجر به صادرات پایدار می‌شود.