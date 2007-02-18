زبدگان دانش آموز نظام مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، یکی از راهبردی ترین برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان طرح "خیمه های معرفت" است که با هدف تربیت نیروهای متعهد و زمینه سازی حضور موثر آنان در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی و به منظور برقراری ارتباط با زبدگان دانش آموز سراسر کشور و ایجاد شبکه ارتباطی منسجم در بین آنان از 5 سال قبل انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش ، پس از گذشت یک دوره 5 ساله از اجرای طرح خیمه های معرفت ، دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در تعامل با مراکز استانی اتحادیه، کارشناسان مجرب و مجریان طرح به نقد و آسیب شناسی "خیمه های معرفت" پرداخته و نقاط قوت و ضعف طرح مذکور را بازیابی وبررسی نموده و شیوه نامه خیمه های معرفت را با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای موفق طرح و رفع ابهامات آن تدوین کرد.

شیوه نامه خیمه های معرفت شامل مباحث اساسی چون: اهداف، رسالت، ضرورت ها و وظایف خیمه های معرفت، ارکان خیمه های معرفت، اعضاء مربی خیمه، ویژگی ها ، وظایف، اساتید کشوری و استانی، سیر محتوای خیمه ها، نحوه برگزاری خیمه و ارزشیابی خیمه های معرفت است.

خیمه های معرفت ، جمعی و دوستانه و صمیمی است که به صورت داوطلبانه و غیر رسمی از بین دانش آموزان زبده یک یا چند مدرسه تشکیل می شود. این جمع با هدایت یک مربی آگاه و کارآمد و با توجه به سیر محتوای تعیین شده به فعالیت های خود می پردازد.