نهم دیماه حماسه پیوند مردم و ولایت/نه کردستانی ها به اغتشاش گران

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید.

حماسه ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان ‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.

روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز "بصیرت" تبدیل به یوم الله و ماندگار شد و در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مأیوس و ناامید ساخت و قلب امام زمان (عج) و نائب بر حقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) را شاد ساخت.

پاسخ مردم کردستان به اغتشاشگران در حماسه حضور ۹ دی

مردم استان کردستان در روزهای اغتشاشات نشان دادند که به هیچ عنوان فریب دست نشانده های نظام و انقلاب را نخواهند خورد و با وجود اینکه در بسیاری از استان های کشور تظاهرات و اعتراضاتی صورت گرفت، اما مردم غیور کرد حتی یک مورد کوچک تجمع و اعتراض نداشتند.

بی تفاوتی مردم استان کردستان به دعوت های صورت گرفته در راستای اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۸۸ در حالی صورت گرفت، که چندین شبکه ماهواره ای وابسته به ضد انقلاب به صورت شبانه روزی مردم را به اعتراض دعوت می کردند.

مردم انقلابی استان کردستان نیز همپای ملت ایران، در روز ۹ دی ۱۳۸۸ در حمایت از نظام اسلامی و محکومیت اقدام اغتشاشگران راهپیمایی کردند و با حضور گسترده در خیابان ها و معابر اصلی شهرهای مختلف استان کردستان اقدام به راهپیمایی در محکومیت اعمال تأسف بار اغتشاشگران کردند.

در این راهپیمایی خود جوش که با شرکت آحاد مردم از قشرهای مختلف و با شرکت چهره های سیاسی و مسئولان دولتی نیز همراه بود شعارهایی بر علیه حامیان استکباری اغتشاشگران داده شد و مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ بر منافق، ما همه باهم هستیم، پشت ولایت هستیم و مرگ بر فتنه گر از جمله شعارهای محوری راهپیمایی مردم با بصیرت استان کردستان بود.

بیان دستاوردهای ۴۰ سالگی انقلاب همزمان با حماسه ۹ دی ضروری است

در همین راستا نماینده ولی فقیه در استان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به توطئه های دشمنان اسلام بر علیه جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: دشمنان نظام به این نتیجه رسیده اند که دیگر با تهدیدهای نظامی و تحریم های اقتصادی راه به جایی نخواهند برد و بصیرت و آگاهی ملت را هدف گرفته اند.

آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی افزود: وقتی دشمنان در فتنه سال ۸۸ که به دنبال سقوط نظام بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند، امروز ۴۰ سالگی انقلاب را هدف قرار داده اند و به دنبال تبلیغات روانی گسترده ای هستند که برای چندمین بار بین مردم و مسئولان نظام فاصله بیاندازند و از این رو حماسه ۹ دی و بزرگداشت این روز می تواند در نقش بر آب کردن دسیسه های آنان موثر باشد.

وی ادامه داد: در فتنه سال ۸۸ دشمن با گسترش و ساماندهی شبکه های اجتماعی ضد انقلاب، اطلاعات غلط را به مردم می داد که با بصیرت و روشنگری های مقام معظم رهبری در آن مقطع حساس زمانی مردم ایران به جریانات و مسائل پشت این قضایا پی بردند و بار دیگر با شکست سنگینی مواجه شدند.

وی اظهارداشت: در مراسم بزرگداشت ۹ دی امسال باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که دستاوردها و ارزش های انقلاب ۴۰ ساله ایران برای مردم به خوبی تبیین شود تا دشمنان نتوانند از این فرصت برای ضربه زدن به این انقلاب استفاده کنند.

کردستان در این روز یکی از استان های حماسه آفرین کشور در پاسخ به آشوبگری و اغتشاش عده ای فتنه ‌گر بود و مردم همیشه در صحنه و انقلابی کرد که از ابتدای انقلاب تاکنون با حضور در تمامی صحنه ها پایبندی خود را به نظام و انقلاب به اثبات رسانده بودند، در روز نهم دی ماه ۸۸ نیز در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مبنی بر حضور در خیابان ها و اعلام برائت از اغتشاشگران، حضوری پرشکوه و متحد داشتند.

حضور مردم در این راهپیمایی بصیرت و آمادگی آنها را به دشمنان نظام نشان داد و بیان گر این بود که مردم کردستان همیشه در صحنه هستند و دشمنان این میهن را به خوبی شناسایی کرده اند و در همین راستاست که امام جمعه سنندج نیز حضور مردم کردستان در راهپیمایی ۹ دی را مهم عنوان می کند.

۹ دی از برجسته ترین ایام الله ها در تاریخ انقلاب اسلامی است

امام جمعه سنندج نیز در رابطه با این روز و اهمیت حضور مردم در راهپیمایی این روز در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: روز ۹ دی از جمله برجسته ترین ایام الله ها در تاریخ انقلاب اسلامی است و مردم چون اسلام و انقلاب را در خطر دیدند، خود به صحنه آمدند.

ماموستا عبدالرحمان خدایی اظهار داشت: حماسه ۹ دی ماه بار دیگر پیوند مردم با نظام اسلامی را مستحکم کرد و مهمترین پیام حضور مردم در این راهپیمایی اعلام وحدت و همدلی ملت ایران برای دفاع از انقلاب و نظام اسلامی بود.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه مردم با بصریت ایران با خلق حماسه تاریخی ۹ دی نشان دادند تا ابد پای مقدسات و انقلاب خود ایستاده اند، عنوان کرد: در سال ۸۸ عده ای از مردم که فریب خورده دشمن بودند، پس از سخنان رهبر معظم انقلاب از اشتباهات خود توبه کرده و راه خود را از فتنه گران جدا کردند.

ماموستا خدایی یادآور شد: حماسه ۹ دی موجب ناامیدی دشمنان نظام شد و علاوه بر بعد ملی، در بعد بین المللی نیز تأثیر داشت و مردم و مسئولان باید ضمن بزرگداشت این روز بزرگ، تمام تلاش خود را بکار بگیرند تا فتنه ای مانند فتنه سال ۸۸ در کشور رخ ندهد و همچنین حماسه ۹ دی ناخالصی ها را از انقلاب پاک کرد.

امروز می توان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است. روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های عده ای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.

روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمان های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. مردم در این روز، تیر خلاص را به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند.

بدون شک پیام حضور مردم در راستای گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه پیوند مجدد بین مردم و ولایت فقیه است و این حضور در استانهای همچون کردستان پیام های زیادی به دنبال دارد و به همین دلیل دشمن تلاش می کنند که با بمباران رسانه ای و تبلیغاتی مردم را در راستای پاسداشت این حماسه بی تفاوت کند.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و همزمان با حماسه ۹ دی مراسم ها و برنامه های متعددی طی امروز و فردا در استان کردستان برگزار می شود و مردم این دیار دوباره پیوند ناگسستنی خود با نظام و انقلاب اسلامی را اعلام می کنند.