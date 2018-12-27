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۶ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۴

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:

بسیاری از زندانیان جرائم مالی چوب سوء مدیریت ها را می خورند

بسیاری از زندانیان جرائم مالی چوب سوء مدیریت ها را می خورند

بیرجند-معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بسیاری از زندانیان چوب سوء مدیریت های ما را می خورند، گفت:اقتصاد رانتی و مریض باعث زندانی شدن بسیاری از زندانیان جرائم مالی غیر عمد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح پنج شنبه در بازدید از زندان مرکزی بیرجند بیان کرد: شرایط زندان در ایران باید با زندان آمریکا فرق داشته باشد.

وی با بیان اینکه در مکتب شیعه نباید به زندانی سخت گرفت، اظهار کرد: بسیاری از زندانیان جرائم مالی که در بند هستند چوب سوء مدیریت های ما را می خورند.

نمکی با بیان اینکه جوانان نباید در زندان بلکه باید در اشتغال باشند، اظهار کرد: اقتصاد رانتی و مریض باعث زندانی شدن بسیاری از زندانیان جرائم مالی غیرعمد شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از این زندانیان جرائم مالی در واقع بیگناه هستند، افزود: باید در جرائم مالی غیرعمد شرایطی فراهم شود که زندانیان روزهای پنج شنبه و جمعه کنار خانواده بمانند.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: این امر باعث می شود تا هم خانواده ها از آسیب دور بماند و هم آبروی فرزندان شان حفظ شود.

وی با بیان اینکه مرخصی آخر هفته زندانیان جرائم مالی غیر عمد در برخی استان ها انجام شده است، افزود: برای انجام این کار همکاری می کنیم.

کد مطلب 4496740

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