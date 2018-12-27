معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه: بسیاری از زندانیان جرائم مالی چوب سوء مدیریت ها را می خورند

بیرجند-معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بسیاری از زندانیان چوب سوء مدیریت های ما را می خورند، گفت:اقتصاد رانتی و مریض باعث زندانی شدن بسیاری از زندانیان جرائم مالی غیر عمد شده است.