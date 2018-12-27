  1. استانها
  2. سمنان
۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

مدیر آموزش و پرورش میامی :

۹۸ درصد مردم میامی باسواد هستند/تلاش برای رفع بی سوادی

۹۸ درصد مردم میامی باسواد هستند/تلاش برای رفع بی سوادی

میامی- مدیر آموزش و پرورش میامی، گفت: میزان باسوادی در این شهرستان ۹۸.۱ درصد است و متاسفانه هنوز بی سوادی ۱.۹ درصدی در گروه سنی ۱۰ تا ۵۰ سال دیده می شود.

نقی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوادآموزی نقش بسیار زیادی در بهبود فرهنگ و تغییرات فرهنگی روستا ها دارد، بیان کرد: افزایش تعاملات روستائیان، افزایش و ارتقاء سطح  اعتقادات روستا ها و حذف خرافه پرستی از مهمترین تاثیرات فرهنگی سوادآموزی در سطح جامعه است و از این رو خوشبختانه باید گفت ۹۸ درصد مردم میامی باسواد هستند و نگرانی کمتری در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر مهم سوادآموزی در تربیت صحیح والدین بر فرزندان، ابراز داشت: آگاهی بیشتر روستائیان در خصوص مسائل دینی و شرعی و همچنین تاثیر سوادآموزی در خروج زنان از انزوا و ورود به فعالیت های اجتماعی از دیگر تاثیرات فرهنگی سوادآموزی در روستاها است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی حساس کردن تمام اقشار جامعه به امر بی سوادی را عاملی برای ریشه کن کردن بی سوادی دانست و گفت: برنامه ریزی های مدون برای سازمان های آموزشی و تغییر روش های سنتی آموزش و مشارکت و احساس مسئولیت همه نهاد های دولتی و روحانیت وائمه جمعه و توجیه شرایط حاکم بر جامعه می توانند در ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه موثر باشند.

محمدی همچنین به مهمترین اقدامات اداره آموزش و پرورش میامی در زمینه سوادآموزی اشاره کرد و گفت: استفاده از فرهنگیان مجرب در آموزش فعالیت های سوادآموزی، نظارت بر روند آموزش سواداموزان، در اختیار گذاشتن کلاس و تجهیزات آموزشی رایگان، هماهنگی با دهیاری ها، بخشداری ها و نهادهای دولتی در خصوص معرفی افراد بی سواد و تشویق و ترغیب سوادآموزان از سوی مسئولان شهرستان از اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی است.

وی استفاده از ظرفیت نهاد ها و دستگاه های دولتی در خصوص شناسایی افراد بی سواد را از مهمترین برنامه های مدیریت آموزش و پرورش برای ریشه کن کردن بی سوادی دانست و افزود: ترغیب وتشویق سوادآموزان در جهت ثبت نام در دوره های سوادآموزی، تسهیل شرایط آموزش، ایجاد امکانات ونیروی انسانی در دسترس برای سواد آموزان تحت پوشش و انسداد مبادی بی سوادی با پیگیری مجدانه در جهت عدم ترک تحصیل دانش آموزان و جذب ۱۰۰ در صد در دوره پیش دبستانی از دیگر راهکار های ریشه کن کردن بی سوادی است.

کد مطلب 4496745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها