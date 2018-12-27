۹۸ درصد مردم میامی باسواد هستند/تلاش برای رفع بی سوادی

نقی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوادآموزی نقش بسیار زیادی در بهبود فرهنگ و تغییرات فرهنگی روستا ها دارد، بیان کرد: افزایش تعاملات روستائیان، افزایش و ارتقاء سطح اعتقادات روستا ها و حذف خرافه پرستی از مهمترین تاثیرات فرهنگی سوادآموزی در سطح جامعه است و از این رو خوشبختانه باید گفت ۹۸ درصد مردم میامی باسواد هستند و نگرانی کمتری در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر مهم سوادآموزی در تربیت صحیح والدین بر فرزندان، ابراز داشت: آگاهی بیشتر روستائیان در خصوص مسائل دینی و شرعی و همچنین تاثیر سوادآموزی در خروج زنان از انزوا و ورود به فعالیت های اجتماعی از دیگر تاثیرات فرهنگی سوادآموزی در روستاها است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان میامی حساس کردن تمام اقشار جامعه به امر بی سوادی را عاملی برای ریشه کن کردن بی سوادی دانست و گفت: برنامه ریزی های مدون برای سازمان های آموزشی و تغییر روش های سنتی آموزش و مشارکت و احساس مسئولیت همه نهاد های دولتی و روحانیت وائمه جمعه و توجیه شرایط حاکم بر جامعه می توانند در ریشه کن کردن بی سوادی در جامعه موثر باشند.

محمدی همچنین به مهمترین اقدامات اداره آموزش و پرورش میامی در زمینه سوادآموزی اشاره کرد و گفت: استفاده از فرهنگیان مجرب در آموزش فعالیت های سوادآموزی، نظارت بر روند آموزش سواداموزان، در اختیار گذاشتن کلاس و تجهیزات آموزشی رایگان، هماهنگی با دهیاری ها، بخشداری ها و نهادهای دولتی در خصوص معرفی افراد بی سواد و تشویق و ترغیب سوادآموزان از سوی مسئولان شهرستان از اقدامات صورت گرفته توسط مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی است.

وی استفاده از ظرفیت نهاد ها و دستگاه های دولتی در خصوص شناسایی افراد بی سواد را از مهمترین برنامه های مدیریت آموزش و پرورش برای ریشه کن کردن بی سوادی دانست و افزود: ترغیب وتشویق سوادآموزان در جهت ثبت نام در دوره های سوادآموزی، تسهیل شرایط آموزش، ایجاد امکانات ونیروی انسانی در دسترس برای سواد آموزان تحت پوشش و انسداد مبادی بی سوادی با پیگیری مجدانه در جهت عدم ترک تحصیل دانش آموزان و جذب ۱۰۰ در صد در دوره پیش دبستانی از دیگر راهکار های ریشه کن کردن بی سوادی است.