اغماض و روابط ناسالم ساخت‌ و ساز خسارات زلزله را بیشتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح امروز در نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات اظهار داشت: زلزله خاطرات تلخی از تلفات و خسارت هزاران میلیاردی برای ما به جا گذاشت، اما همدلی ایرانیان با کاهش آلام مردم خاطرات شیرینی را از این حادثه تلخ در اذهان باقی گذاشت.

وی افزود: تمام دستگاه های اجرایی بر اساس وسع و تجهیزات خود در این زلزله پای کار آمد؛ نمی توان نمره عالی داد، اما همه تمام تلاش خود را برای کاهش آلام به کار گرفتند.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان داشت: ما تجربه هایی از زلزله های مختلف داریم که باید برای بهره‌گیری در آینده ثبت شود.

وی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند نیروهای مسلح کار اثربخشی ارائه دادند و اگر حضور سریع آنها نبود خسارات تلفات بیشتر بود.

سردار ریحانی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در نشست با مسئولان بر مدیریت واحد در زلزله تاکید داشتند که مدیریت واحدی در بحران ها نداریم.

وی ادامه داد: در زلزله سرپل ذهاب نسبت به زلزله‌های گذشته در زمینه اقدام دستگاه‌های اجرایی با تلاش های شبانه‌روزی استاندار در هماهنگی ادارات کمترین انحراف را در مدیریت حوادث و اقدامات زلزله داشتیم.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: اما هنوز هم با این وجود مدیریت واحدی دیده نمی شود در حالی که برای اثربخشی و عملکرد خوب این امر لازم است.

وی آمادگی شبانه‌روزی دستگاههای خدمات رسان مقابله با کاهش خسارات را ضروری دانست و گفت: در حوادث کاهش تلفات به دقایق و ثانیه ها وابسته دارد.

سردار ریحانی گفت: آنچه خسارات را در زلزله سرپل ذهاب کاهش داد آماده باش نیروهای نظامی بود که همیشه آماده هستند؛ اگر این امر نبود حجم تلفات بیشتر می شد چون حجم خسارات بسیار بیشتر از تلفات بود و گردان های بسیج در کمتر از چند ساعت به منطقه ارسال کردیم.

وی بیان داشت : یکی از مسائل در این زلزله اسکان موقت بود که باید از قبل آمادگی لازم برای اسکان موقت داشته باشیم نه بعد از امداد و نجات به فکر باشیم.

این مسئول تصریح کرد: کاهش خسارات به عوامل مختلفی بستگی دارد اما مهمترین و موثرترین مولفه اغماض و چشم پوشی و روابط ناسالم در امر ساخت و ساز و مهندسی است که خسارات را افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه آیا این همه خسارت را زلزله زد، حداقل بخش زیادی مربوط به زلزله نبود، عنوان کرد: قوانین ساخت و ساز ما محکم است اما نظارت بر اجرای آن حداقل است و باعث ایجاد خسارات هزاران میلیاردی به نظام می شود.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اشاره‌ای به خدمات سپاه در این زلزله داشت و افزود: یکی از اقدامات اعزام گروه‌های جهادی بود که آلام مردم را کم کرد، ما ۱۴ هزار نفر در قالب گروه های جهادی را در این جغرافیا شرکت دادیم؛ بخشی از روحانیون بعد ۲۴ ساعت برای اقدامات تدفین جان باختگان و گروه های بهداشت روانی اعزام کردیم.

سردار ریحانی اعزام گروه های هنری برای بازگشت روحیه بچه های این مناطق را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: در تمام مدارس این مناطق گروه هایی با اجرای برنامه اعزام کردیم؛ از کارهای خوب سپاه نصب ۸۳۰۰ کانکس کمتر از ۵۰ روز با کار پایگاه های شبانه روزی در منطقه انجام شد.

وی تهیه جهیزیه برای عروس و دامادهای مناطق زلزله زده و ساخت ۷۰۰ واحد در مناطق زلزله زده را از دیگر اقدامات برشمرد.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان داشت: برای نظام که با گردنی افراشته در تمام دنیا حرف برای گفتن دارد عیب است که یک بیمارستان تازه ساز در زلزله تخریب شود.