نخستین همایش ملی پدافند غیرعامل «مردم محور» در آستارا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار آستارا صبح پنجشنبه در نخستین همایش ملی پدافند غیرعامل مردم محور که در محل هتل بین المللی اسپیناس شهرستان آستارا در حال برگزاری است با بیان اینکه آموزش مهمترین اصل در پدافند غیر عامل است، اظهارکرد: پدافند غیرعامل به معنای جلوگیری از بحران قبل از وقوع بوده که نیازمند اقدامات پیشگیرانه بر اساس قانون است.

یونس رنجکش پدافند غیرعامل را شناسایی آسیب‌ها و راه‌های مقابله با آنها اعلام کرد و افزود: پدافند غیرعامل یک اصل و ضرورت بوده که حضور مردم در صحنه تقویت کننده پدافند غیرعامل است.

رنجکش با اشاره به اینکه شهرستان مرزی بندر آستارا از جمله شهرستان‌های مهم کشور با شاخصه‌های اقتصادی و فرهنگی است، گفت: آستارا جایگاه فراملی دارد.

فرماندار آستارا با اشاره به فعالیت ۱۲ سازمان مردم نهاد در یک سال گذشته در این شهرستان مرزنشین، اظهارکرد: شهرستان مرزی آستارا از امنیت پایداری برخوردار است و این منطقه از کشور در مراسم اربعین حسینی میزبان بیش از ۱۵ هزار زائر خارجی عتبات عالیات بوده که قصد حضور در عراق و شرکت در این مراسم جهانی را داشتند که با امنیت کامل و همراهی مردم آستارا تردد کردند.