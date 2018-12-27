به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام شامگاه چهارشنبه در دیدار با قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: افزایش خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: افزایش خدمات بهدشاتی و درمانی در مناطق محروم از مهمترین خواسته مردم در استان چهارمحال و بختیاری است.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت خیران سلامت برای ارتقای خدمات درمانی بهداشتی در مناطق محروم استان ضروری است، بیان کرد: خیران نقش مهمی در توسعه خدمات درمانی و بهداشتی در این استان دارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: تلاش های بسیار خوبی برای ارتقای وضعیت بهداشت و درمان این استان انجام شده است.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت برای توسعه خدمات درمانی و بهداشتی در چهارمحال و بختیاری باید نگاه ویژه داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: خیران سلامت باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند و از ظرفیت آنها برای توسعه خدمات درمانی بهره گیری کرد.