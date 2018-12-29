مردم درحمایت از انقلاب سنگ تمام گذاشته اند/خنثی شدن توطئه هادر۹دی

حجت الاسلام محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در طول عمر چهل ساله انقلاب دشمنان همیشه دنبال سوء استفاده از فضاهای بوجود آمده برای ضربه زدن به نظام بوده اند و در سال ۸۸ نیز با برنامه ریزی قبلی و طراحی دقیق سعی داشتند نظام را از بین ببرند.

وی افزود: امروزه تحلیلگران دنیا و برخی در داخل می گویند در گذشته ما بر این تصور بودیم که سازش با آمریکا راه تداوم انقلاب ایران است ولی اکنون متوجه شدیم اشتباه می کردیم و اگر ایران مقابل آمریکا کوتاه می آمد امروز اثری از انقلاب نبود و راه تداوم این انقلاب تنها مبارزه با استکبار بوده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: امام خمینی(ره) فرمودند که آمریکا دشمن اسلام است و هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید و در فتنه سال ۸۸ نیز آمریکا و عواملش به دنبال براندازی نظام بودند و نامزدهای شکست خورده اصرار داشتند مقام معظم رهبری انتخابات را باطل اعلام کنند.

سلطانی تصریح کرد: در آن شرایط رهبری انقلاب با درایت و قاطعیت در مقابل این درخواست های غیر منطقی ایستادگی کردند و اجازه این کار و ایجاد بدعت را نداند چرا که اگر این اتفاق می افتاد از کجا معلوم بود که آنها دوباره نیز در صورت شکست درخواست ابطال نکنند.

وی گفت: فتنه گران با تهییج گروه ها دست به آشوب علیه نظام زدند و کشور را با هرج و مرج رو به رو کردند ولی حرکت مردم در۹ دیماه به رهبری آیت الله خامنه ای تمامی توطئه های دشمنان را خنثی کرد و مردم در دو روز ۸ و ۹ دیماه به خیابانها آمدند و بر علیه آشوبگران موضع گرفتند که خراسان رضوی و مشهد یکی از این استانها بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهارکرد: در خنثی کردن فتنه ها در طول این سالها مردم نقش بسیار مهمی داشتند و لذا مسئولان باید با تلاش شبانه روزی خدمتگذار و قدردان مردم باشند و در رفع مشکلات مردم از قبیل بیکاری، تورم تلاش بیشتری کنند چرا که مردم در حمایت از انقلاب سنگ تمام گذاشتند و حالا نوبت مسئولان است.

سلطانی بیان کرد: همانطور که کشور در منطقه و در مسائل خارجی بسیار مقتدر است باید در حل مسائل داخلی نیز مقتدر عمل شود و اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی در همه ابعاد در کشور اجرایی شود.