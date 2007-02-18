فنلاند صادرات مواد اولیه کاغذ را به ایران ممنوع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کشور از جمله عمده ترین تولیدکنندگان خمیر کاغذ در اروپا و یکی از بزرگترین طرف های تجاری واردات این محصول به ایران بوده که به تازگی اعلام کرده است واردات خمیر ساخت کاغذ به ایران را متوقف می کند .

این کشور هنوز دلایل خود را برای این اقدام نسبت به شرکت های ایرانی طرف قرارداد خود اعلام نکرده اما به نظر می رسد این کار در ادامه روند محدودیت های ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپایی در مبادلات بازرگانی با ایران اعمال شده باشد .

در همین راستا شرکت " صنایع چوب و کاغذ مازندران " اعلام کرد از این پس مواد اولیه ( خمیر ) لازم برای ساخت کاغذ را از کشور روسیه وارد می کند .

به تازگی برخی از شرکت های چینی در تماس با تولید کنندگان ایرانی کاغذ اعلام آمادگی کرده اند که واردات خمیر کاغذ به ایران را آغاز کنند .