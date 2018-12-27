شدت بارش ها در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس آخرین خروجی مدل های هواشناسی یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: بارش ها از بعدازظهر پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی به استان به تدریج از اواخر وقت از نواحی غرب و شمال غرب استان آغاز می شود.

وی بیان کرد: برای روز جمعه بارش برف و باران گاهی همراه رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید در مناطق کوهستانی انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بارش ها به تدریج تمام مناطق استان را در برخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: شدت بارش ها طی روز جمعه برای مناطق کوهرنگ، اردل و بخشهای از کیار و فارسان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شهرکرد با دمای هوای منفی ۹ درجه سانتی گراد سرد ترین منطقه کشور گزارش شده است.