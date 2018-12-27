دیدار تیم ملی پیوند اعضا با پیشکسوتان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پیوند اعضای کشورمان که برای شرکت در مسابقات جهانی آماده می شود، در حال گذراندن چهارمین اردوی تدارکاتی اش است. این تیم در راستای آماده سازی، از ساعت ۱۱ فردا طی دیداری تدارکاتی با تیم پیشکسوتان استقلال دیدار می کند.



علی چینی سرمربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: تیم ملی پیوند اعضا شرایط خوبی دارد و ما امیدواریم در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۹ نماینده شایسته ای برای کشور عزیزمان ایران باشیم.



وی اضافه کرد: بازیهای تدارکاتی برای ما مهم است لذا در صدد هستیم با حریفانی رودررو شویم که محک خوبی برای ما بوده و بتوانند نقاط ضعف ما را نشان دهند.