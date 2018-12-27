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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

لیگ برتر کشتی؛

بانوان کشتی گیر فردا به روی تشک می‌روند

بانوان کشتی گیر فردا به روی تشک می‌روند

فصل سوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی بانوان فردا با حضور شش تیم پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فصل سوم مسابقات لیگ کشتی کلاسیک بانوان فردا (جمعه) در خانه کشتی محمد بنا در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

تیم های مجتمع ورزشی حمید سوریان، فرزند ارومانات کرمانشاه، شهرما شهرداری مشهد، گلبهار خراسان رضوی، املاک قهرمانان نور و مجله دنیای کشتی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

در فصل نخست این مسابقات تیم های کافه کاله نور، باغچه مینو و شرکت عمران گلبهار  به عنوان های اول تا سوم رسیدند و در فصل دوم نیز تیم های مشاور املاک قهرمانان نور، شهرما شهرداری مشهد و مجتمع ورزشی حمید سوریان به ترتیب اول تا سوم شدند.

کد مطلب 4496861
ساناز سلیمان آبادی

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