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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

معاون پزشکی دانشگاه آزاد خبرداد:

آخرین وضعیت مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات

آخرین وضعیت مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات

معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات را تشریح کرد.

محسن نفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تعداد جانباختگان افزایش نیافته و آمار جانباختگان این حادثه ۱۰ نفر است که در روز گذشته اعلام شد.

وی افزود: درمان تمامی مصدومان بستری در بیمارستان ها درحال انجام است و مسئولان دانشگاه نیز پیگیر روند درمان هستند.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از مصدومان درخواست جابه جایی به دیگر بیمارستان ها را داشته اند که مسئولان دانشگاه در این زمینه کمک کرده و جابه جایی برخی از مصدومان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،   ظهر روز سه شنبه ۴ دی ماه یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد واژگون شد که تاکنون بر اثر این حادثه تعداد ۲۶دانشجو مصدوم و ۱۰ دانشجو نیز جان باختند.

کد مطلب 4496866

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