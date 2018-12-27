آخرین وضعیت مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات

محسن نفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تعداد جانباختگان افزایش نیافته و آمار جانباختگان این حادثه ۱۰ نفر است که در روز گذشته اعلام شد.

وی افزود: درمان تمامی مصدومان بستری در بیمارستان ها درحال انجام است و مسئولان دانشگاه نیز پیگیر روند درمان هستند.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از مصدومان درخواست جابه جایی به دیگر بیمارستان ها را داشته اند که مسئولان دانشگاه در این زمینه کمک کرده و جابه جایی برخی از مصدومان انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر روز سه شنبه ۴ دی ماه یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد واژگون شد که تاکنون بر اثر این حادثه تعداد ۲۶دانشجو مصدوم و ۱۰ دانشجو نیز جان باختند.