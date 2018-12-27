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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان:

مهدی چمران در زنجان سخنرانی می کند

مهدی چمران در زنجان سخنرانی می کند

زنجان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از سخنرانی مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در مراسم گرامی داشت حماسه ۹ دی در زنجان خبر داد.

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: مراسم گرامی داشت حماسه ۹ دی روز بصیرت روز یکشنبه ۹ دی در محل امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان برگزار می‌شود و سخنران این برنامه مهدی چمران است. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت:  حماسه ۹دی‌ماه جلوه بصیرت افزایی و ولایتمداری ملت ایران بود و در این روز مردم با حضور خود در مقابل دشمنان بصیرت خود را نشان دادند و در این میان باید حماسه ۹ دی به خوبی تبیین و تعمیق شود و به فراموشی سپرده نشود. 

حسینی تأکید کرد: تمام برنامه‌های گرامیداشت حماسه ۹ دی‌ماه باید با محوریت مردم باشد و مردم حضورداشته باشند.

وی به حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۹ دی اشاره کرد و گفت: حضور گسترده مردم در این روز موجب خلق حماسه‌ای ماندگار در جامعه شد ودشمن ناامید شد و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۹ دی نشان از بصیرت، هوشیاری، دشمن‌شناسی، غیرت انقلابی مردم  بود. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: در روز ۹ دی همه اقشار مختلف جامعه با این حرکت گسترده خود به دشمن نشان دادند که مدافع رهبری و انقلاب هستند.

حسینی افزود: ۹ دی یک حرکتی عظیم بود که معادلات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برهم ریخت و برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی رقم زد.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره بر حفظ و پاسداشت حماسه ۹ دی تأکید دارند و باید این روز به خوبی گرامی داشته شود. 

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آور شد:  باید برنامه‌های گرامیداشت حماسه ۹ دی منسجم، هدفمند و باشکوه  برگزار شد.

کد مطلب 4496872

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