به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد، انیمیشن "شرلوک هلمز و دکتر واتسن" اثری پلیسی است که هلمز، مرگ لرد اوتردروک را بررسی می کند. الکساندر بابنوف انیماتور روسی سازنده این انیمیشن است که بنیاد برنامه های ولفار بود. این انیمیشن با روش بتاکم در سال 2005 ساخته شده است.

همچنین فیلم "رنگین کمان چاپی" که در سال 2006 برنده بهترین فیلم کوتاه در جشنواره منتقدان جوان کن شد، در بخش مسابقه بین الملل پنجمین جشنواره پویانمایی تهران حضور دارد. این فیلم ساخته مالکوم ساترلند، انیماتور کانادایی است. این انیمیشن علاوه بر جشنواره منتقدان جوان کن، جایزه اولین فیلم در جشنواره پویانمایی هیروشیما، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره بین المللی فیلم مونترال و جایزه هیات داوران جشنواره فیلم مسکو در سال 2006 را از آن خود کرده است. داستان "رنگین کمان چاپی" درباره حیات یافتن زبان های نوشتاری پرندگان است.