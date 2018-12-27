توجه به تهدیدات انسان ساز در پدافند غیرعامل مردم محور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدپور پیش از ظهر پنج شنبه در نخستین همایش ملی پدافند غیرعامل «مردم محور» که در هتل بین المللی اسپیناس شهرستان مرزی بندر آستارا برگزار شد، اظهارکرد: رصد، پایش و تشخیص فناوری‌های روز برای شناخت تهدیدات و فرصت‌ها یک ضرورت است.

وی با اشاره به اینکه تهدیدات انسان ساخت موضوعی متفاوت و مهم است، گفت: انسان محور موضوعی مهم است که ویژگی‌های خاص خود همانند تفکر و اندیشه «استراتژیک» و دکترین دارد و باید به این مولفه به عنوان یک تهدید مهم توجه اساسی شود.

محمدپور با تاکید بر اینکه تکنولوژی و دانش عناصر مهم تهدیدهای انسان ساز هستند، افزود: تکنولوژی عنصر محرک تهدیدات انسان ساخت بوده که همواره در دسترس همگان قرار دارد.

وی خلاقیت در تهدیدات انسان ساز را مهم عنوان و اظهارکرد: پدافند غیرعامل مفهومی پویا و علمی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با بیان اینکه با نگاه کاملا علمی می توان تهدید را از فرصت تفکیک کرد، افزود: تفکیک تهدید از فرصت در فناوری‌های نوین و تهدیدهای جدید یکی از رویکردهای جدی پدافند غیرعامل است.

محمدپوردر ادامه با اشاره به اینکه امروز تهدیدات سایبری بیش از همه موارد باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: همایش ملی پدافند غیرعامل مردم محور در آستارا با هدف ترویج آموزه های لازم برای استحکام بیشتر جامعه در برابر تهدیدات احتمالی و تبیین مسئولیت‌های عمومی در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: ما باید در موضوع پدافند غیرعامل نگاهی پژوهش محور داشته باشیم و فرق پژوهش واقعی با غیرواقعی در این است که مسائل را واقعی حل کنیم.

محمدپور ادامه داد: کار پژوهش به معنای حل مسائل اساسی کشور است که براساس بیانات مقام معظم رهبری باید در پدافند غیرعامل نگاه علمی موشکافانه و عمیق به موضوع داشته باشیم.