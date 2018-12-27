زنجان در بحث قرآن بعد از انقلاب خوب درخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر پنجشنبه در جمع فعالین قرآنی، رشد دینی و مذهبی جامعه را ازنظر کمی و کیفی در طول چهل سال انقلاب اسلامی را بی نظیر اعلام کر دو افزود: این هم برای جامعه قرآنی بسیار باارزش است.

وی اظهار کرد: در دوران طاغوت تعداد حافظان کل قرآن کریم در ایران به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید اما به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروزه تنها در استان زنجان صدها حافظ در گروه‌های سنی مختلف فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه رویکرد اصلی برنامه‌ها افتخار به گذشته و امید به آینده است، گفت: این شعار نیست بلکه به‌واقع انقلاب اسلامی در طول چهل سال حیات پربرکت خود خدمات، آثار و برکات بسیاری را نه تنها برای ملت ایران بلکه برای تمام آزادی خواهان جهان به ارمغان آورده است.

صفی یاری تأکید کرد: در مؤسسات قرآنی استان زنجان توفیقات خوبی کسب‌شده و باید فعالیت‌های قرآنی در بستر خاص و کارشناسی شده پیش برود تا به نتایج موردنظر و خوبی برسیم.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با تمام توان نسبت به هجمه فرهنگی جامعه اسلامی ایران اقدام کرده و از همه ابزارها در این زمینه استفاده می‌کند، گفت: مقام معظم رهبری در این زمینه دغدغه و نگرانی دارند که در این زمینه جامعه قرانی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز دشمن ایمان و عقیده جوانان را نشانه گرفته و می‌خواهد جوانان که سرمایه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند را به سمت اهداف شوم خود هدایت کند ولی برای مهار این توطئه باید فعالیت‌های قرآنی تقویت شود.

صفی یاری ابراز کرد: باید ولایتمداری و قرآن محوری در جامعه تقویت شود و تبعیت از رهبری و رسالت دینی بیش‌ازپیش در جامعه مطرح شود.