  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

در مراسمی؛

حجت الاسلام منتظری به عنوان رییس اداره تبلیغات ورامین معارفه شد

حجت الاسلام منتظری به عنوان رییس اداره تبلیغات ورامین معارفه شد

ورامین- حجت الاسلام حسن منتظری طی مراسمی به عنوان رییس اداره تبلیغات ورامین معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  حجت الاسلام « حسن منتظری» صبح پنج شنبه طی مراسمی به عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین معارفه و از زحمات حجت الاسلام « اکبر زوبین» تقدیر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در این مراسم، طی سخنانی منسوبیت نهاد سازمان تبلیغات اسلامی به مقام معظم رهبری را یک سرمایه دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نهاد حساس و دارای ماموریت های حساسی است، که مقام معظم رهبری 37 ماموریت را از این سازمان مطالبه کرده است.

وی ارتباط نهادهای فرهنگی را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز دشمن از تمام ظرفیت خود برای زدن انقلاب اسلامی، ارزش ها و ولایت فقیه بهره گرفته است و ما نیز باید از تمام توان خود برای مقابله با این توطئه دشمن بهره ببریم.

نوری زاده با اشاره به در پیش بودن سال روز حماسه 9 دی و نیز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: باید روی دستاوردهای انقلاب اسلامی پافشاری و دشمن را مایوس کرد، انقلاب ما فرهنگی است و ما افتخار داریم، که در جبهه فرهنگی فعالیت داریم.

وی زدودن شبهات از اذهان خلایق را از بهترین امور دانست و گفت: باید در حوزه های هیئات مذهبی با تمام توان حاضر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به حضور یک ششم جمعیت کل کشور در تهران و یک پنجم هیئات مذهبی کشور در تهران گفت: جمعیت برخی از شهرستان های استان تهران از استان های دیگر بیشتر است و این امر نشان دهنده اهمیت استان تهران است.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام منتظری ریاست ادارات تبلیغات اسلامی قرچک و پیشوا را در کارنامه خود دارد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، مجتبی بوربور معاون فرماندار ورامین و جمع دیگری از مسئولان ورامین برگزار شد.

کد مطلب 4496903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      این اداره کل فقط تودیع معارفه برگزار میکنه پس چه وقت کار فرهنگی می کنند؟
    • ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      واقعا جای تاسفه مدیرکل فقط مراسم تودیع معارفه داره کی به کارهای دیگه رسیدگی میکنه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها