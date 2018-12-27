حجت الاسلام منتظری به عنوان رییس اداره تبلیغات ورامین معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام « حسن منتظری» صبح پنج شنبه طی مراسمی به عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی ورامین معارفه و از زحمات حجت الاسلام « اکبر زوبین» تقدیر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران در این مراسم، طی سخنانی منسوبیت نهاد سازمان تبلیغات اسلامی به مقام معظم رهبری را یک سرمایه دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نهاد حساس و دارای ماموریت های حساسی است، که مقام معظم رهبری 37 ماموریت را از این سازمان مطالبه کرده است.

وی ارتباط نهادهای فرهنگی را مناسب توصیف کرد و گفت: امروز دشمن از تمام ظرفیت خود برای زدن انقلاب اسلامی، ارزش ها و ولایت فقیه بهره گرفته است و ما نیز باید از تمام توان خود برای مقابله با این توطئه دشمن بهره ببریم.

نوری زاده با اشاره به در پیش بودن سال روز حماسه 9 دی و نیز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: باید روی دستاوردهای انقلاب اسلامی پافشاری و دشمن را مایوس کرد، انقلاب ما فرهنگی است و ما افتخار داریم، که در جبهه فرهنگی فعالیت داریم.

وی زدودن شبهات از اذهان خلایق را از بهترین امور دانست و گفت: باید در حوزه های هیئات مذهبی با تمام توان حاضر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به حضور یک ششم جمعیت کل کشور در تهران و یک پنجم هیئات مذهبی کشور در تهران گفت: جمعیت برخی از شهرستان های استان تهران از استان های دیگر بیشتر است و این امر نشان دهنده اهمیت استان تهران است.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام منتظری ریاست ادارات تبلیغات اسلامی قرچک و پیشوا را در کارنامه خود دارد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، مجتبی بوربور معاون فرماندار ورامین و جمع دیگری از مسئولان ورامین برگزار شد.