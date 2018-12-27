کشاورزان پایش مزارع غلات را انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، تورج بنیادی روز پنجشنبه در دهمین جلسه پایش زراعت این سازمان اظهار کرد: کشاورزان و کارشناسان در خصوص پایش مزارع از نظر آفات و بیماری به خصوص بیماری بلایت باکتریایی گندم اقدام کنند.

وی به کشاورزان توصیه کرد نسبت به مصرف کود، آبیاری به موقع و تدارک سموم مبارزه با آفات را انجام دهند.

بنیادی در ادامه به سطح زیر کشت محصولات پائیزه استان اشاره کرد و یاد آور شد : در سال زراعی جاری بیش از ۱۷۵ هزار و ۹۸۹ هکتار به زیر کشت غلات رفته که از این میزان ۱۴۴ هزار و ۶۹۶ هکتار گندم آبی و دیم و ۳۱ هزار و ۲۹۳ هکتار جو آبی و دیم است.

به گفته وی همچنین در سال زراعی جاری ۴۴۰ هکتار به زیر کشت حبو بات پائیزه و ۲۵۰ هکتار به زیر کشت علوفه پاییزه رفته است.