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۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۵

رئیس دانشگاه خبر داد:

بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر شاغل هستند

بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر شاغل هستند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: براساس طرح پایش اشتغال فارغ التحصیلان که از سوی وزارت علوم صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه شاغل هستند.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه های بزرگ از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر کمتر فارغ التحصیلان با مشکل اشتغال مواجه هستند.

وی افزود: البته فارغ التحصیلان برای موفقیت بیشتر در مشاغل خود نیازمند مهارت آفرینی هستند که دانشگاه به این موضوع توجه دارد و به دنبال افزایش مهارت آموزی به دانشجویان این دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان این دانشگاه در زمینه اشتغال با مشکل مواجه نیستند و براساس طرح پایش اشتغال فارغ التحصیلان که از سوی وزارت علوم انجام شده درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه شاغل هستند.

معتمدی اظهار داشت: اما به نظر من برای بررسی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باید تعاریف دقیق تری صورت گیرد تا بتوانیم به آمارهای تخصصی تر دست یابیم.

کد مطلب 4496929

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