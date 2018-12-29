بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر شاغل هستند

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دانشگاه های بزرگ از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر کمتر فارغ التحصیلان با مشکل اشتغال مواجه هستند.

وی افزود: البته فارغ التحصیلان برای موفقیت بیشتر در مشاغل خود نیازمند مهارت آفرینی هستند که دانشگاه به این موضوع توجه دارد و به دنبال افزایش مهارت آموزی به دانشجویان این دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی هستیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان این دانشگاه در زمینه اشتغال با مشکل مواجه نیستند و براساس طرح پایش اشتغال فارغ التحصیلان که از سوی وزارت علوم انجام شده درحال حاضر بیش از ۹۰ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه شاغل هستند.

معتمدی اظهار داشت: اما به نظر من برای بررسی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باید تعاریف دقیق تری صورت گیرد تا بتوانیم به آمارهای تخصصی تر دست یابیم.