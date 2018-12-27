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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۹

امام جمعه پلدختر مطرح کرد؛

۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری

۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری

پلدختر- امام جمعه پلدختر، تاکید کرد: ۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با محوریت برنامه ریزی گرامیداشت حماسه ۹ دی در شهرستان پلدختر، اظهار داشت: مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی روز یک شنبه ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مسجد جامع پلدختر برگزار می شود.

۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری

وی، افزود: ۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری و فرصت مناسبی برای تبیین نقش بی بدیل ولایت فقیه در عبور از بحران ها و استقامت در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمنان است.

امام جمعه پلدختر، گفت: حماسه ۹ دی با نقش آفرینی اقشار و گروه های مختلف ملت ولایتمدار ایران نقطه عطف و روزی ماندگار در تاریخ به پشتیبانی از ارزش ها و آرمان های نظام و انقلاب است.

حجت الاسلام حسین زاده آملی با بیان اینکه ۹ دی استمرار فرهنگ عاشورایی و برگرفته از نهضت امام حسین (ع) است، افزود: مردم ایران در روز ۹ دی ثابت کردند که همواره تحت هر شرایطی با بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی هر فتنه و نقشه شوم علیه نظام اسلامی، ولایت و انقلاب را خنثی خواهند کرد و فریب دشمن را نمی خورند.

وی، شرکت در حماسه ۹ دی را بیانگر تبعیت از مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: این حماسه باید همه ساله با شکوه تر از سال قبل گرامی داشته شود و با شور و شعور، بصیرت و دشمن شناسی همراه باشد زیرا موجب آشکار شدن چهره نفاق علیه انقلاب اسلامی ایران می شود.

امام جمعه پلدختر، افزود: ملت انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی با حماسه ۹ دی امید دشمنان داخلی و خارجی را نا امید کرده و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی زدند و گرد و غبار فتنه را خاموش و چشم فتنه را کور کردند.

مراسم بزرگداشت ۹ دی با شکوه برگزار شود

حجت الاسلام حسین زاده آملی، گفت : ۹ دی روز بیعت و میثاق دوباره همه احزاب و گروه های ملت ایران با ولایت و رهبری و روز «نه» گفتن آنها به برنامه ها و نقشه های شوم نظام سلطه است.

وی، گفت: حماسه ۹ دی نماد بصیرت افزایی، دشمن شناسی، اتحاد و یکپارچگی و آگاهی بخشی در برابر نقشه های نظام استکباری و پشتیبانی همه جانبه از نظام و ولایت است.

نعمت الله دستیاری فرماندار پلدختر نیز در این جلسه اظهار داشت، امسال به دلیل فشارهای مضاعف در حوزه های مختلف علیه جمهوری اسلامی و یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا، برگزاری بزرگداشت حماسه ۹ دی باید با شکوهتر از قبل و متفاوت از گذشته باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت ۹ دی کمتر از دوران دفاع مقدس نیست، تصریح کرد: حساسیت موضوع حضور باشکوه و گسترده همه اقشار مختلف جامعه را می طلبد تا در دل دشمنان ایجاد یاس و نا امیدی کند و باید جدی گرفته شود.

فرماندار پلدختر، گفت: ملت ایران با خلق حماسه ۹ دی ثابت کردند که اجازه کوچک ترین خدشه به نظام و انقلاب را به دشمنان داخلی و خارجی نمی دهند و با وجود مشکلات و تحریم ها با تمام وجود پای ارزش ها، ولایت و شهدا هستند.

دستیاری، از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان پلدختر خواست با تمام ظرفیت ها و امکانات موجود در هر چه با شکوهتر برگزاری آیین بزرگداشت ۹ دی ورود پیدا کرده و مشارکت جدی داشته باشند.

کد مطلب 4496961

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