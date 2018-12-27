به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با محوریت برنامه ریزی گرامیداشت حماسه ۹ دی در شهرستان پلدختر، اظهار داشت: مراسم بزرگداشت سالروز حماسه ۹ دی روز یک شنبه ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مسجد جامع پلدختر برگزار می شود.

۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری

وی، افزود: ۹ دی روز بیعت و پیوند دوباره ملت ایران با مقام معظم رهبری و فرصت مناسبی برای تبیین نقش بی بدیل ولایت فقیه در عبور از بحران ها و استقامت در مقابل تهدیدها و تحریم های دشمنان است.

امام جمعه پلدختر، گفت: حماسه ۹ دی با نقش آفرینی اقشار و گروه های مختلف ملت ولایتمدار ایران نقطه عطف و روزی ماندگار در تاریخ به پشتیبانی از ارزش ها و آرمان های نظام و انقلاب است.

حجت الاسلام حسین زاده آملی با بیان اینکه ۹ دی استمرار فرهنگ عاشورایی و برگرفته از نهضت امام حسین (ع) است، افزود: مردم ایران در روز ۹ دی ثابت کردند که همواره تحت هر شرایطی با بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی هر فتنه و نقشه شوم علیه نظام اسلامی، ولایت و انقلاب را خنثی خواهند کرد و فریب دشمن را نمی خورند.

وی، شرکت در حماسه ۹ دی را بیانگر تبعیت از مقام معظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: این حماسه باید همه ساله با شکوه تر از سال قبل گرامی داشته شود و با شور و شعور، بصیرت و دشمن شناسی همراه باشد زیرا موجب آشکار شدن چهره نفاق علیه انقلاب اسلامی ایران می شود.

امام جمعه پلدختر، افزود: ملت انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی با حماسه ۹ دی امید دشمنان داخلی و خارجی را نا امید کرده و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی زدند و گرد و غبار فتنه را خاموش و چشم فتنه را کور کردند.

مراسم بزرگداشت ۹ دی با شکوه برگزار شود

حجت الاسلام حسین زاده آملی، گفت : ۹ دی روز بیعت و میثاق دوباره همه احزاب و گروه های ملت ایران با ولایت و رهبری و روز «نه» گفتن آنها به برنامه ها و نقشه های شوم نظام سلطه است.

وی، گفت: حماسه ۹ دی نماد بصیرت افزایی، دشمن شناسی، اتحاد و یکپارچگی و آگاهی بخشی در برابر نقشه های نظام استکباری و پشتیبانی همه جانبه از نظام و ولایت است.

نعمت الله دستیاری فرماندار پلدختر نیز در این جلسه اظهار داشت، امسال به دلیل فشارهای مضاعف در حوزه های مختلف علیه جمهوری اسلامی و یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا، برگزاری بزرگداشت حماسه ۹ دی باید با شکوهتر از قبل و متفاوت از گذشته باشد.

وی با بیان اینکه اهمیت ۹ دی کمتر از دوران دفاع مقدس نیست، تصریح کرد: حساسیت موضوع حضور باشکوه و گسترده همه اقشار مختلف جامعه را می طلبد تا در دل دشمنان ایجاد یاس و نا امیدی کند و باید جدی گرفته شود.

فرماندار پلدختر، گفت: ملت ایران با خلق حماسه ۹ دی ثابت کردند که اجازه کوچک ترین خدشه به نظام و انقلاب را به دشمنان داخلی و خارجی نمی دهند و با وجود مشکلات و تحریم ها با تمام وجود پای ارزش ها، ولایت و شهدا هستند.

دستیاری، از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان پلدختر خواست با تمام ظرفیت ها و امکانات موجود در هر چه با شکوهتر برگزاری آیین بزرگداشت ۹ دی ورود پیدا کرده و مشارکت جدی داشته باشند.