۱۲ واحد مسکونی در شهرک گلستان بجنورد آسیب دید

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر پنج شنبه نشت گاز سبب انفجار منزل مسکونی در گلستان شهر بجنورد شد که شدت این انفجار باعث ایجاد صدای مهیب در شهرک گلستان بجنورد شد.
سخنگوی سازمان آشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد در این باره گفت: شدت انفجار به حدی بوده که به بلوک مجاور نیز آسیب وارد شده است.
علیاکبر حیدری اظهار کرد: این حادثه به ۱۲ واحد مسکونی آسیب رساند که چهار واحد به طور کامل تخریب شد.
وی با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: تمام پنجرههای این واحد مسکونی بر اثر انفجار فر روریخته و شیشه پنجرههای واحدهای مجاور نیز شکسته است.
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