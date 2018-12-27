قانون اخراج نظامیان آمریکایی از عراق سریعا تصویب شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فراکسیون پارلمانی «سائرون» عراق وابسته به جریان صدر در واکنش به سفر و اظهارات جنجالی رئیس‌جمهور آمریکا در استان «الانبار» واکنش نشان داد و خواستار تصویب فوری قانونی برای اخراج نظامیان آمریکایی از کشور شد.

«سلام الشمری» عضو فراکسیون سائرون در پارلمان عراق، امروز پنجشنبه از گروه‌های سیاسی کشور خواست تا به تصویب قانون خرج نیروهای خارجی از عراق سرعت ببخشند.

وی اعلام کرد: سفر روز گذشته رئیس‌جمهوری آمریکا، نقض عرف دیپلماتیک و دلیلی بر نادیده گرفتن آشکار قوانین بین‌المللی در بخش روابط متقابل کشورها با یکدیگر از سوی آمریکا است.

الشمری افزود: فراکسیون‌ها و نیروهای سیاسی و ملی کشور باید قاطعانه این تعدی به استقلال عراق و حاکمیت آن را رد کنند و خشم خود از این مسئله و عدم پذیرش ابقای نیروهای آمریکایی در عراق و تهدید مستمر کشورهای همسایه از سوی آنها را اعلام کنند.

وی تاکید کرد که پارلمان به عنوان نماینده قانونی تمام عراقی‌ها، باید موضعی شفاف و سریع در قبال نقض‌های مستمر حاکمیت عراق از سوی طرف آمریکایی اتخاذ کند.

سومریه نیوز هم گزارش داد: «جمال الفاخر» دیگر عضو فراکسیون سائرون، سفر ترامپ به الانبار را بی‌احترامی به قربانیان تروریسم آمریکا در عراق و منطقه توصیف کرد و گفت که این اقدام می تواند انگیزه مهمی برای پارلمان عراق به منظور تصویب سریع قانون اخراج نیروهای آمریکایی به عنوان نیروهای اشغالگر عراق و منطقه از خاک کشورمان باشد. این سفر باید از سوی روسای قوای سه‌گانه عراق با واکنش قاطع مواجه شود و آنها باید موضعی رسمی در قبال نقض آشکار حاکمیت عراق اتخاذ کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در سفری سرزده با نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در الانبار عراق دیدار کرد.

این اقدام ترامپ واکنش منفی گروه ها و محافل سیاسی عراقی را به همراه داشته و آن را نقض حاکمیت عراق برشمردند.