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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران اعلام کرد:

فعالیت ۹۰۰۰ کادر متخصص قرآنی در مازندران

فعالیت ۹۰۰۰ کادر متخصص قرآنی در مازندران

بابلسر - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران از فعالیت ۹ هزار کادر متخصص قرآنی و بیش از هزار موسسه قرآنی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر پنجشنبه در مجمع قرآنیان که با هدف تبیین افتخارات گذشته چشم انداز آینده در مجتمع فرهنگیان بابلسر برگزار شد،اظهار کرد: در حال حاضر ۹هزار کادر متخصص قرآنی و بیش از یک هزار موسسه قرآنی در مازندران در قالب موسسه خانه های قرآنی شهری و روستایی فعالیت دارند.

مدیرکل سازمان تبلیغات مازندران با بیان اینکه احیا دین هزینه سنگینی در جوامع اسلامی دارد،گفت: هزینه آن پیروزی انقلاب،تظاهرات، هشت سال دفاع مقدس ،شهدای راه علم و دانش که شهدای هسته ای و ترور را شامل می شود و امروز هم شهدای مدافع حرم هزینه های سنگین انقلاب اسلامی هستند.

شکریان با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس جنگ پشت مرزهای ایران اسلامی بود و حتی تهران زیر بمباران های شدید حزب بعث قرار داشت ، خاطرنشان کرد: امروز به واسطه تدابیر رهبر عظیم الشان انقلاب جنگ از مرزهای ایران اسلامی به بلندی های جولان یعنی پشت مرزهای اسرائیل کشیده شد و موشک های دوربرد ایران اسلامی امروز موجب اقتدار و عزت ایران اسلامی شده است .

وی به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: تمام پیش بینی های حضرت امام راحل در مورد شوروی و جبهه های قدرتمند به وقوع پیوست و تمام پیش بینی های مقام معظم رهبری در مورد آینده منطقه و افول آمریکا نیز در حال وقوع است که نمونه آن خفت و خواری آمریکا را در سوریه میتوانیم مشاهده کنیم و در واقع این انقلاب مقدمه ظهور امام عصر (عج) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران شعار برنامه را تبیین افتخارات ۴سال و امید دادن به ایران اسلامی دانست و گفت: در بحث جبهه مقاومت با ایثارگریهای رزمندگان اسلام و تدابیر مقام معظم رهبری کشور ما هر روز در منطقه نفوذ سیاسی و نظامی  بیشتری به دست می آورد.

کد مطلب 4496993

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