مقابله با مخاطرات زیست محیطی مد نظر ادارات استان سمنان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، سعید ناجی در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست محیطی(بیوتروریسم)، با بیان اینکه باید مراقب روان جامعه در صورت تهدیدات احتمالی زیست محیطی بود، تاکید کرد: شناسایی و ارزیابی تهدیدات زیست محیطی در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به تهدیدات مختلف بیوتروریسمی در جامعه یادآور شد: امروز وظیفه همه دستگاههای اجرایی شناسایی، ارزیابی، اقدام به موقع، هماهنگی و تعامل بیشتر در تشخیص عوامل آسیبرسان به محیط زیست است که باید در این زمینه آماده بود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان با اشاره به فعالیتهای حوزه پدافند غیرعامل و لزوم تعامل دو سویه این بخش با سایر دستگاههای مرتبط خاطرنشان کرد: باید با حساسیت به موضوعات مختلف که با هدف غافلگیری دشمنان از قبیل آسیب به محیط زیست انجام میشود، مراقب و دقت بیشتری کرد که آگاهی و عدم ایجاد پریشانی و اضطراب در جامعه لازمه آن است.
ناجی با تاکید بر موضوع شناسایی و پیشگیری خطرات احتمالی دشمنان در حوزههای مرتبط با محیط زیست تصریح کرد: انجام این اقدامات پیشگیرانه نباید منجر به برهم زدن نظم و امنیت کشور و جامعه شود و زندگی مردم را به طور مستقیم هدف قرار دهد، بلکه باید مراقب بود بیجهت روان جامعه با این اقدامات مقابلهای پریشان و تهدید نشود.
نظر شما