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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

رئیس محیط زیست زابل خبر داد:

هدایت کاروان ۴۰۰ نفری شتر به بیرون از تالاب هامون

هدایت کاروان ۴۰۰ نفری شتر به بیرون از تالاب هامون

زاهدان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل گفت: ۴۰۰ نفر شتر به همت یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان از تالاب هامون بیرون رانده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان وبلوچستان، مهدی سراوانی اول اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل در گشت زنی های شبانه روزی خود یک گله ۴۰۰ نفری از شتران را در داخل تالاب هامون شناسایی و به بیرون از آن هدایت کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل افزود: چرای بی رویه احشام در محدوده تالاب هامون موجب نابودی پوشش گیاهی مناسب تالاب و تشدید پدیده گرد وغبار در منطقه سیستان می شود، از اینرو یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با تمام توان برای جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی این تالاب توسط چرای بی رویه ی دام ها، در حال گشت زنی و مراقبت است.

کد مطلب 4497006

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