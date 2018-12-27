کشف بیش از۳۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در گیلان/۱۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احدالله احدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در رشت اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند در یک ماه گذشته ۳۳۸ کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف و ضبط کنند.

سرهنگ احدی با بیان اینکه این میزان مواد مخدر از ۳باند تهیه و توزیع مواد در مبادی ورودی استان گیلان کشف و ضبط شده است، افزود: از این مقدار از نوع تریاک، حشیش و موادمخدر صنعتی و هرویین بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا ۱۵ سوداگر مرگ دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند، ادامه داد: سوداگران موادمخدر قصد داشتند ۳۳۸ کیلوگرم مواد مخدر را با ۷خودرو از استان‌های جنوبی و شرقی کشور به گیلان حمل کنند که در با هوشیاری نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر و سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند.