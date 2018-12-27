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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

در یک ماه گذشته؛

کشف بیش از۳۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در گیلان/۱۵ نفر دستگیر شدند

کشف بیش از۳۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در گیلان/۱۵ نفر دستگیر شدند

رشت- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به کشف ۳۳۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی یک ماهه گذشته در این استان از دستگیری ۱۵ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احدالله احدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در رشت اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند در یک ماه گذشته ۳۳۸ کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف و ضبط کنند.

سرهنگ احدی با بیان اینکه این میزان مواد مخدر از ۳باند تهیه و توزیع مواد در مبادی ورودی استان گیلان کشف و ضبط شده است، افزود: از این مقدار از نوع تریاک، حشیش و موادمخدر صنعتی و هرویین بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا ۱۵ سوداگر مرگ دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند، ادامه داد: سوداگران موادمخدر قصد داشتند ۳۳۸ کیلوگرم مواد مخدر را با ۷خودرو از استان‌های جنوبی و شرقی کشور به گیلان حمل کنند که در با هوشیاری نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر و سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند.

کد مطلب 4497022

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