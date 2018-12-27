پاسخگویی مدیران آبادانی به شهروندان در قالب میز خدمت در مصلی

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم با توجه به فراوانی مشکلات در حوزه های مختلف کارکردی دستگاه های اجرایی و عدم دسترسی آسان شهروندان به مدیران این دستگاه ها برای طرح و پیگیری مشکلات خود اتخاذ شده و از این پس هر هفته پیش از آغاز نماز جمعه یک یا دو مدیر به منظور حضور و پاسخگویی به شهروندان انتخاب و به شهرندان اطلاع رسانی می شود.

بر همین اساس و طبق اعلام فرمانداری ویژه شهرستان آبادان جمعه این هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ دقیقه، «علیرضا خلیلی نیا» رئیس اداره آب و فاضلاب و «حسین حمیدپور» شهردار آبادان پاسخگوی شهروندان در پشت میز خدمت خواهند بود.