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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

روزهای جمعه صورت می گیرد:

پاسخگویی مدیران آبادانی به شهروندان در قالب میز خدمت در مصلی

پاسخگویی مدیران آبادانی به شهروندان در قالب میز خدمت در مصلی

آبادان – طبق تصمیم امام جمعه و فرماندار آبادان از این پس هر جمعه مدیران دستگاه های مختلف شهر با حضور در مصلی نماز جمله پاسخگوی شهروندان در قالب میز خدمت خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم با توجه به فراوانی مشکلات در حوزه های مختلف کارکردی دستگاه های اجرایی و عدم دسترسی آسان شهروندان به مدیران این دستگاه ها برای طرح و پیگیری مشکلات خود اتخاذ شده و از این پس هر هفته پیش از آغاز نماز جمعه یک یا دو مدیر به منظور حضور و پاسخگویی به شهروندان انتخاب و به شهرندان اطلاع رسانی می شود.

بر همین اساس و طبق اعلام فرمانداری ویژه شهرستان آبادان جمعه این هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ دقیقه، «علیرضا خلیلی نیا» رئیس اداره آب و فاضلاب و «حسین حمیدپور» شهردار آبادان پاسخگوی شهروندان در پشت میز خدمت خواهند بود.

کد مطلب 4497025

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