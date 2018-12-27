رایزنی برای برقراری پروازهای حجاج از فرودگاه بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شجاعی در دیدار مدیران زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با تاکید بر اهمیت توزیع عادلانه خدمات و امکانات در این استان، اظهار کرد: باید تمامی شهروندان و روستاییان این استان از رویدادهای فرهنگی و هنری بهره مند شوند.

شجاعی افزود: با برگزاری دوره ای و چرخشی رویدادهای فرهنگی و هنری در شهرها و روستاها باید خدمات این حوزه برای عموم مردم استان ملموس باشد.

وی با اذعان به اینکه در مقوله فرهنگ و هنر با وجود افزایش آمار رویدادها و فعالیت ها و ارتقای شاخص ها گاهی نتایج مطلوب و اتفاق ویژه ای برای مردم حاصل نمی شود، تصریح کرد: لازم است امکانات و فعالیت ها در این استان که حدود نیمی از جمعیت ساکن روستاها هستن، به روستاها و مراکز بخش ها گسترش یابد.

استاندار خراسان شمالی از این منظر، ساخت مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستان راز و جرگلان را اولویت نخست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قلمداد و بر آن تاکید کرد و افزود: همچنین در بخش کتابخانه ها لزومی ندارد در تمام روستاها کتابخانه ساخته شود بلکه می توان از ظرفیت بخشداران، شوراها و دهیاری ها و کانون های مساجد بهره گرفت.

وی لزوم بازنگری در سیاست های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چاپ و نشر و خریداری منابع برای کتابخانه ها را گوشزد کرد و گفت: برای اینکه کتابخانه های ما به سالن مطالعه کنکوری ها تبدیل نشود، باید به کتب و منابع مدنظر و مورد نیاز عموم مردم تجهیز شود و نمی توان کتاب های فاخر و گرانب هایی که شاید نیاز روز مردم را تامین نمی کند، به آنان تحمیل کرد و اگر به این موضوع توجه شود، سرانه مطالعه پایین و صرف مدت زمان زیاد در شبکه های اجتماعی را شاهد نخواهیم بود.

شجاعی همچنین بر این نکته تاکید کرد که فلسفه تشکیل کانون های فرهنگی و هنری مساجد جذب عموم جوانان و نوجوانان به این مراکز بوده و نه صرفا جوانان مسجدی، گفت: برای این که جوانان مستعد حوزه فرهنگ و هنر به کارهای زیرزمینی کشیده نشوند، باید شرایط حضور آنان در این کانون ها را فراهم کرد تا به مرور زمان، مسجدی شوند و زمام امور فرهنگی و هنری جامعه را به تدریج به دست بگیرند و اگر این توفیق حاصل شود، به معنای زنده بودن کانون هاست.

استاندار خراسان شمالی حمایت خود را از واگذاری هرچه بیشتر امور فرهنگی و هنری استان به بخش خصوصی اعلام کرد و گسترش خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی در محلات حاشیه ای شهرها و به ویژه در روستاها را نیز لازمه برقراری عدالت در این بخش و زمینه ساز کاهش معضلات اجتماعی و ناهنجاری های احتمالی دانست.

شجاعی بر لزوم حفظ و مستندنگاری آداب و رسوم و سنن بومی و محلی استان تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود با جلب نظر وزارتخانه، دبیرخانه دائمی رویدادهای مطرح فرهنگی و هنری ملی در این استان استقرار یابد تا به تدریج، این استان و شهرستان یادشده به شکل تخصصی در این حوزه ها مطرح شود.

وی از برگزاری نشست عمومی با اصحاب فرهنگ و هنر استان استقبال کرد و درباره برنامه های قرآنی بیان کرد: باید تعلیم قرآن به ویژه ترجمه و تفسیر آن از سنین پایه آغاز شود تا تحول در زندگی افراد را شاهد باشیم و برنامه های ما در این حوزه هم خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری باید در چارچوب ارزشی تعریف شده نظام و با حساسیت بالای مدیران این حوزه برگزار شود.

شجاعی اضافه کرد: تاکید دارم که رویدادهای فرهنگی و هنری در استان اگرچه از سوی شهرداری یا دستگاه های دیگر برنامه ریزی شود اما نباید بدون هماهنگی و نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود.