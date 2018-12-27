به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر پنجشنبه در نشست جمعبندی ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: گزارشات خوبی توسط مدیرکلها ارائه شد ولی با نقطه مطلوبی که کشور با توجه به ظرفیتها و در مقایسه با صحنههای بینالمللی و داخلی انتظار دارد، هنوز خیلی فاصله دارد.
وی اضافه کرد: دو موضوع مهم که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب در کشور با وجود فراز و نشیب، افت و خیز و حواشی که وجود داشت نمایان است، اصرار مردم ایران به نظام و مقاومت در برابر فشارهای دشمنان است.
وزیر کشور تصریح کرد: با وجود اراده خصمانه دشمن در برابر مردم ایران آنچه که باعث استحکام، ثبات، استمرار و موفقیتهای بسیار زیادی در حوزههای سیاسی، امنیتی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شد، وحدت و انسجام میان مردم ایران برای آرمان و اهداف انقلابی است که امام ترسیم کرده بود.
وی ادامه داد: با شروع انقلاب، دشمنان ما با ترفندهای مختلف به مقابله با این انقلاب آمدند و همه فکر میکردند باعث فروپاشی نظام خواهد شد. با ایمان و مقاومت مردم و تفکرات امام راحل که گفتند دیوانهای سنگی در چاه انداخته و رفته آمادهباش و مقاومت مردم باعث پیروزی شد.
آمریکا توانمندی ما را نمیخواهد
رحمانی فضلی با بیان اینکه همه کشورها تأثیرگذاری ایران در منطقه را قبول دارند، تاکید کرد: بین ایران و کشورهای همسایه همکاری و هماهنگی زیادی وجود دارد، در حال حاضر مرزهای جغرافیایی کار خودشان را از دست دادهاند، ایران با عراق و پاکستان از نظر فرهنگی مشابه است و همکاری های متعددی در زمینه های مختلف دارند و در شرایط خاص به هم کمک میکنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: آمریکا در مقابل ایران تنها است؛ کشورهای اروپایی و منطقهای با آمریکا در مورد ایران همکاری نمیکنند و ایران را متحد بین المللی خودشان میدانند.
وی افزود: کشور آمریکا مخالف پیشرفت ایران در حوزه فضائی، تکنولوژی و انرژی هستهای است و بیان میکند که ایران خیلی از مرزها را رد کرده است. این برخلاف میل آنهاست که ایران توانایی ساخت انواع موشکها را دارد و در حوزه صنایع دفاعی و هستهای نیز همین نظر را دارند و رشد تکنولوژی ایران را نمیخواهند.
رحمانی فضلی گفت: ایران در حوزه اقتصادی که قبلا یک ساختار پوسیده داشت و دارای وابستگی مطلق و عدم استفاده از اندیشههای نو بود، حالا وضعیت بهتر شده و توسعه پیدا کرده است. الان تجار ما با مهارت، علم، تجربه و نبوغ خود در سرمایه گذاری خارجی پیشرفت کردند.
وی اظهار داشت: برجام نشان داد که سرمایهگذاران چقدر مشتاق هستند تا با وجود ظرفیتهای عظیم در ایران و داشتن سود کلان و بازار خوب در منطقه، در اینجا سرمایهگذاری کنند.
امنیت بالایی داریم
وزیر کشور اضافه کرد: در حوزه امنیتی نیز ایران یکی از قوی ترین کشورها در حوزه امنیت است، چون شب و روز دشمن برای ما توطئه می کند ولی هیچ کدام از اقدامات آنها امنیت ملی ما را تهدید نکرده است. مردم ما نسبت به اینکه ایران یک کشور مقتدر با هدفهای روشن و در مسیر معلوم حرکت میکند، باور دارند.
وی بیان کرد: شاید اندک اختلافاتی در کشور باشد ولی تهدیدی برای امنیت ملی نیست و این اختلافات در حل اختلافات بین خانواری است. در ایران انتخابات وجود دارد و مردم نظر میدهند و رأی میدهند و ما نگران تفاوتها نیستیم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی بعد از اتفاقات موضوع برجام و توفیقاتی که به دست آمده است، آنها میخواهند با فشار بر ایران، ایران را مجبور کنند تا یک قدم به هدفهای خود نزدیک شود و دست نشانده آنها عربستان و رژیم صهیونیستی است که اقداماتی زیادی علیه ایران انجام می دهند.
وی تاکید کرد: انسجام و وحدت بسیار خوبی بین مردم ایران است که آنها روی این مورد حساب باز کردند و منتظر یک اتفاق هستند تا آن را بزرگ کنند.
لزوم تامین رضایتمندی مردم
وزیر کشور تصریح کرد: دشمن موضوع موافق و مخالفها در حوزه ملی و تنشهایی که به وجود میآید را خیلی زود بزرگ میکند ولی هیچکدام از آنها امنیت ملی ایران را تهدید نمیکند. با وجود نارضایتیهایی که وجود دارد باز هم رسیدگی به موقع دولت و مسئولین باعث حل آن خواهد شد.
وی افزود: دشمن سعی کرد اتفاقات دیماه سال گذشته که مطالبات مردم بود و موضوعاتی که باعث اعتراض شد را به فتنه سال ۸۸ رخ دهد و آن را بزرگ کند و امنیت ملی را خدشهدار کند، اما با حضور به موقع مردم و وحدت و انسجام بین آنها باعث حل این موضوع شد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: این اعتراضات که به صورت خودجوش بود با حضور به موقع مردم آگاه و انقلابی حل شد، ولی دشمن از آن با برداشت و تحلیل نادرست تهدیدی برای امنیت ملی یاد کرد ولی مردم ایران باور دارند، اگر جنگی شود، شبیه کشور سوریه ۲۰ سال کشور را از نظر توسعه و پشرفت عقب خواهد انداخت.
وی ادامه داد: مدیران باید همواره سعی کنند رضایتمندی مردم در حوزههای اقتصادی و اجتماعی را تامین کنند و با تسهیلگری و فراهم کردن زمینهها برای بخش خصوصی و برداشتن موانع شعار اقتصاد مقاومتی را توسعه ببخشند.
آمریکا تعیین کننده اقتصاد نیست
وزیر کشور گفت: ما با نقطه مطلوب فاصله داریم چون ظرفیتها خیلی بیشتر است و من به عنوان کسی که الفبای برنامهریزی و بودجه را خواندم و تجارب بسیار زیادی دارم، باور دارم استان بوشهر با داشتن ظرفیت ها زیاد در کنار تعامل مدیران میتواند برای توسعه بیشتر گام موثری بردارد.
وی اظهار داشت: ایمان دارم که واقعا میتوانیم در کنار استفاده از ظرفیتهای خارجی با استفاده از ظرفیتهای عظیم و خوب داخلی اقتصاد مقاومتی را محقق سازیم. در حال حاضر آمریکا تعیین کننده اقتصاد نیست، کشورهای دیگر نیز از نظر تکنولوژی پیشرفت کردند که میتوانیم با آنها مبادلات اقتصادی را انجام دهیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: نباید انفعال و ضعف را از خود نشان دهیم، دشمن منتظر است تا در ما ضعف ببیند و استفاده کند. خلاقیت و نوآوری خیلی مهم است و با جذب سرمایه گذار و کارآفرینی میتوانیم با افزایش کیفیت و با کاهش قیمت و هزینهها بهرهوری را افزایش دهیم.
ضعف ساختاری را کنار بزنیم
وی با بیان اینکه نظام بودجه و برنامه ریزی هیچ کشور توسعه یافته شبیه ما نیست اظهار داشت: باید ضعف ساختاری را کنار بزنیم، مهمترین مشکل ما انضباط مالی است، باید برنامه ریزی، بودجه، نظام بانکی، نظام اداری و نظام مالی را اصلاح و بازبینی کنیم.
وزیر کشور اضافه کرد: نباید اعتراضات را بهانه کنیم و کار را انجام ندهیم، باید با همکاری و تعامل سازنده کارها را جلو ببریم و با باید از ظرفیت خوب، ساحل، دریا، اقلیم و گردشگری بوشهر برای توسعه بهتر این استان در سایه برنامهریزی خوب استفاده شود. برای تحقق این هدف استاندارد باید ۵ نفر مشاور از اجرایی و دانشگاهی استفاده کند.
وی تاکید کرد: عمر بودجه نفتی دیگر تمام شده است و باید با استفاده از همه ظرفیت داخلی از جمله افزایش تولیدات و صادرات وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشیم. باید برای پیشرفت در مردم ایجاد امید و انگیزه کرد. این امید نشاط را برای مردم فراهم میکند و محیط شاد باعث تعامل بهتر مردم و مدیران خواهد شد.
افزایش اختیارات استانداریها
رحمانی فضلی تصریح کرد: متأسفانه بی اعتمادی حاکم بر جامعه یک معضل است، مسئول رده بالا تحت تأثیر یک خبر در سایت های شبکه های اجتماعی قرار می گیرد، مهم این است که خودمان بر این باور داشته باشیم که می توانیم با وجود شرایط تحریم بر جامعه، با همکاری، تعامل و برنامه ریزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه سه دهه بودجه به استانداری واگذار شده تا با همکاری مردم برنامه ریزی کنند بیان داشت: اراده بر این است که اختیارات بیشتری به استانداریها واگذار شود و استانداران باید اختیاراتی که نیاز دارند را بنویسند و به دولت تحویل دهند تا در جلسات بحث شود و اختیارات مصوب شود.
نظر شما