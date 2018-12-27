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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر:

خروجی هیأت تراز انقلاب اسلامی انسان مجاهد و انقلابی است

خروجی هیأت تراز انقلاب اسلامی انسان مجاهد و انقلابی است

قم - جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر گفت: هیأت تراز انقلاب اسلامی تربیت محور و انسان‌پرور است و خروجی آن انسان انقلابی خواهد بود که این انسان انقلابی مردی برای حضور در میدان مبارزه و جهاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم آبفروش در مراسم افتتاحیه دهمین همایش هیأت‌های محوری و برگزیده کشور که با موضوع هیأت و گفتمان انقلاب اسلامی در سالن همایش‌های مجتمع یاوران مهدی(عج) برگزار شد، با اشاره به اینکه رویکردهای موضوعی و تخصصی در این گردهمایی‌ها دنبال شده است، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم تا یک موضوع محوری را برای سخنرانی‌ها درنظر گرفته و از ظرفیت شخصیت‌هایی که حرف جدی در این حوزه دارند برای تبیین موضوع‌ها استفاده کنیم، هرچند شناخته‌شده نباشند.

وی با اشاره به اهمیت تبیین رابطه هیأت و گفتمان انقلاب اسلامی اضافه کرد: انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی از نظر مادی و خدماتی داشته است اما این انقلاب یک انقلاب صنعتی، رفاهی و اقتصادی نبود بلکه انقلابی فراتر از یک فرهنگی و اجتماعی بود و دستاوردهای مهم‌تری را در افق خود دیده است.

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر خاطرنشان کرد: اعتقاد و باور ما این است که انقلاب اسلامی، انقلاب انسانی بود و امام خمینی(ره) در انقلاب توانستند انسانیت را زنده کنند و نظم دهکده جهانی غرب را به‌هم زنند به همین علت اهداف این انقلاب نیز نسبت به دیگر انقلاب‌ها متفاوت است.

وی با بیان اینکه شاگردان امام خمینی(ره) رزمندگان، شهدا و علمایی تأثیرگذار در سراسر جهان هستند، عنوان کرد: هیأت تراز انقلاب اسلامی تربیت‌محور و انسان‌پرور است و خروجی آن انسان انقلابی خواهد بود که این انسان انقلابی هم قرار نیست فقط به دنبال بر زبان آوردن واژه‌های انقلابی باشد بلکه مردی برای حضور در میدان مبارزه و جهاد خواهد بود.

وی از برگزاری کمیسیون‌های تخصصی این گردهمایی بر اساس تقویت رابطه هیأت با نهادهای مختلف فرهنگی انقلابی یاد کرد و گفت: امیدواریم با تبیین مباحث مختلف در این کمیسیون‌ها بتوانیم تقویت رابطه هیأت با این نهادها را رقم بزنیم.

کد مطلب 4497049

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