به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه مراسم بزرگداشت مرحوم «آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی» در حوزه علمیه کمالیه خرم آباد و با حضور آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار لرستان، معاونان استاندار، علما و روحانیون برگزار شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از نوابغ علم شیعه بود

حجت الاسلام سید نواب موسوی از علمای حوزه علمیه قم در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از عناصر شخصیت دهنده روح و رشد و تعالی انسان علم است، اینکه انسان در محضر علم و در مسیر علم آموزی قرار بگیرد منجر به تعالی او می شود، اظهار داشت: انسان در وادی علم آموزی روح خود را صیقل می دهد و مسیر الی الله را طی می کند.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی یکی از نوابغ علم شیعه بود، تصریح کرد: امام علی(ع) پیرامون فضیلت علم و علم آموزی سخنان متعددی دارند، ایشان می فرمایند: ای کسی که طالب علمی بدان که علم صاحب فضائل کثیره و بیشمار است، ادامه داد: منظور علمی است که نورانی است و به انسان حیات می دهد، راس این علم تواضع است و بزرگترین آفت علم نیز حسد است.

این استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه آیت الله شاهرودی یک فقیه کم نظیر بود، افزود: آیت الله شاهرودی یک اصولی کم نظیر بود، اول فردی بود که اصول شهید صدر را به درس و بحث ایران و قم وارد کرد، ایشان یک نابغه علمی بود.

آیت الله شاهرودی به معنای تمام کلمه یک نظریه پرداز حقیقی و در بعد اخلاق نیز استادی متواضع بود

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مقام علمی آیت الله شاهرودی را بشناسیم باید جایگاه اساتید او را ببینیم، گفت: آیت الله شاهرودی کسی است که در حوزه درسی شهید صدر یکه تاز است و تنها کسی است که اجازه اجتهاد مکتوب از شهید صدر پیدا کرده است، درس محروم آیت الله خویی را درک کرده است و شاگرد مکتب امام خمینی(ره) نیز بوده است.

وی با بیان اینکه آیت الله شاهرودی شخصیتی نبود که بخواهد در بین نظریات موجود سیر کند، به معنای تمام کلمه یک نظریه پرداز حقیقی بود، تصریح کرد: آیت الله شاهرودی در بعد اخلاقی نیز یک استاد متواضع بودند؛ یک فقیه نابغه، متواضع، ساده زیست و بزرگوار که امروز اجتماع ما به فقدان این عالم بزرگوار مبتلا شده است.