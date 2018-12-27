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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

سردار طلائی نیک:

اعتبارات دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش می یابد

اعتبارات دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش می یابد

معاون وزیر دفاع گفت: بر اساس مستندات و متن «لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ »  در صورت تأمین و تحقق منابع  از بودجه مازاد  پیش بینی شده، اعتبارات وزارت دفاع و بنیه دفاعی افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا طلائی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع درباره بودجه دفاعی کشور در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: براساس مستندات و متن «لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ » و با احتساب تحقق وتأمین  منابع  از بودجه مازاد  پیش بینی شده، اعتبارات دفاعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه در سال آینده امکان افزایش نیز دارد.

وی با تشکر از دقت و حساسیت اصحاب رسانه و دلسوزان و علاقمندان به امور دفاعی کشور در خصوص ارقام منتشر شده  پیرامون اعتبارات وزارت دفاع در سال ۱۳۹۸ افزود:  برداشت رسانه ها مربوط به وجود ابهاماتی در تفکیک بودجه دفاعی و تأمین آن از دو منبع اصلی و مازاد است که نیازمند شفاف سازی است و امیدواریم با اهتمام و تعامل مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار محقق شود.

سردار طلائی نیک در پایان تصریح کرد: بیست هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به تأمین منابع از درآمد مازاد موکول شده است که با هماهنگی و توافق دولت و مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح باید تعیین تکلیف و محقق شود.

کد مطلب 4497065
هادی رضایی

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