اعتبارات دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا طلائی نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع درباره بودجه دفاعی کشور در سال ۱۳۹۸ اظهار داشت: براساس مستندات و متن «لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ » و با احتساب تحقق وتأمین منابع از بودجه مازاد پیش بینی شده، اعتبارات دفاعی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه در سال آینده امکان افزایش نیز دارد.

وی با تشکر از دقت و حساسیت اصحاب رسانه و دلسوزان و علاقمندان به امور دفاعی کشور در خصوص ارقام منتشر شده پیرامون اعتبارات وزارت دفاع در سال ۱۳۹۸ افزود: برداشت رسانه ها مربوط به وجود ابهاماتی در تفکیک بودجه دفاعی و تأمین آن از دو منبع اصلی و مازاد است که نیازمند شفاف سازی است و امیدواریم با اهتمام و تعامل مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار محقق شود.

سردار طلائی نیک در پایان تصریح کرد: بیست هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی به تأمین منابع از درآمد مازاد موکول شده است که با هماهنگی و توافق دولت و مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح باید تعیین تکلیف و محقق شود.