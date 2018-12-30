دولت جدید پاکستان برای گسترش رابطه با ایران عزم راسخ دارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- بنفشه اسماعیلی: از زمان روی کار آمدن نخست وزیر جدید پاکستان، «عمران خان» که در اسلام آباد چهره ای حامی روابط صمیمانه با تهران به شمار می رود، انتظارات درباره گسترش و تعمیق روابط دو کشور همسایه ایران و پاکستان افزایش یافته است.

اگر چه شرایط روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی دو کشور در طول تاریخ با فراز و فرودهایی مواجه بوده است اما در سال های اخیر شاهد روابط رو به رشد تهران- اسلام آباد در بخش های مختلف بوده ایم، اگر این روابط در مسیر صحیحی که اکنون در آن قرار گرفته است، پیش برود، در آینده‌ نه چندان دور شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی این دو کشور همسایه خواهیم بود.

در این خصوص خبرنگار مهر گفتگویی با «اسد قیصر» رئیس مجلس ملی پاکستان انجام داده که در ادامه از نظر می گذرد. اسد قیصر از حزب «تحریک انصاف» در مرداده ماه سال جاری با رای نمایندگان مجلس ملی پاکستان به عنوان رئیس پانزدهمین دوره مجلس ملی این کشور انتخاب شد.

*چه همکاری های مشترکی می تواند بین بندر «چابهار» ایران و «گوادر» پاکستان شکل بگیرد که این دو بندر آنگونه که در دیدار «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران با شما مطرح شد، مکمل یکدیگر باشند؟

در ابتدا و پیش از پاسخ به این سوال باید گفت که ایران کشور اسلامی دوست و برادر ماست و مردم پاکستان از صمیم قلب مردم ایران را دوست دارند و از ایران به عنوان بهترین دوست خود یاد می کنند و خوشبختانه بین دو کشور ایران و پاکستان مشکل عمده ای وجود ندارد.

دولت جدید پاکستان برای گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط دولت ها و ملت های ایران و پاکستان عزم راسخ دارد.

اما در مورد همکاری های ایران و پاکستان در بندر گوادر و چابهار باید گفت که پروژه بندر گوادر یک فرصت بسیار بزرگ برای هر دو کشور است و این خواست و اراده ماست که با همکاری بین این بنادر هم پاکستان و هم ایران از این فرصت و موقعیت بزرگ بهره ببرند.

بنابراین در جهت بیشتر موثر واقع شدن کریدور اقتصادی چین-پاکستان (سی پیک) در گوادر و دسترسی آسان به سایر کشورها و برقراری اتصال بین آنها که هدف بنیادی این پروژه است همکاری دو بندر گوادر و چابهار بسیارحائز اهمیت است. خواست دولت پاکستان نیز این است که اقدمات لازم در این راستا صورت بگیرد.

*بندر گوادر محل همکاری پاکستان با چین است و بندر چابهار محل همکاری ایران و هند که رقیب پاکستان است، می باشد. بر همین اساس برخی معتقد هستند که بندر چابهار رقیب بندر گوادر است. نظر شما چیست؟

هیچ گونه رقابتی بین این دو بندر وجود ندارد و اساسا نباید چنین رقابتی وجود داشته باشد. در واقع به بنادر چابهار و گوادر باید به عنوان هدیه بزرگی از جانب خداوند و طبیعت به دو کشور ایران و پاکستان نگاه کرد. از این رو ضروری است که بر مبنای منطق و برنامه مستحکم به گونه ای از آن استفاده کنیم که برای هر دو کشور مفید فایده واقع شود.

در واقع پیشرفت و ترقی هر از یک دو کشور مانعی در راه پیشرفت و ترقی کشور دیگر که مکمل و لازمه آن است، ایجاد نمی کند. لذا هر اندازه همکاری های بین ایران و پاکستان افزایش یابد به همان اندازه مسائل و مشکلات دو کشور کمتر و راه برای پیشرفت هموارتر خواهد شد.

*آیا دولت جدید پاکستان برنامه ای برای اجرای هر چه سریع تر خط لوله گازی مشترک ایران-پاکستان موسوم به (آی-پی) دارد؟

در این رابطه گفتگوهایی با رئیس جمهوری و «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی ایران داشته ام و این مذاکرات در آینده نیز در جهت ایجاد یک راهکار اساسی برای ادامه این پروژه مشترک ادامه خواهد یافت.

سفارت پاکستان در ایران نیز در این خصوص با دولت ایران در ارتباط است تا بتوان راه حل موثری را در جهت تکمیل این خط لوله گازی مشترک ارائه کرد.

* «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود پس از به عهده گرفتن سمت نخست وزیری گفت که در اولین سفر خارجی خود به ایران سفر خواهم کرد اما این امر تاکنون محقق نشده است. آیا این سفر در دستور کار دولت پاکستان قرار دارد؟

ایران یک کشور بسیار مهم در سیاست خارجی پاکستان است و موضع عمران خان در قبال ایران نیز واضح و مشخص است.

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نیز چندی پیش به پاکستان سفر داشت و وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر در تماس هستند.

افزون بر این، برای شرکت در کنفرانس «روسای مجالس ۶ کشور آسیایی» هیئت بلند پایه ای از سران احزاب سیاسی پاکستان به تهران سفر کرد و این خود نشان دهنده اهمیت ایران در سیاست خارجی پاکستان است.

سفر نخست وزیر پاکستان به ایران نیز در آینده محقق خواهد شد و خواست دولت جدید پاکستان این است که روابط دو کشور بیش از پیش مستحکم شود.

*موضع پاکستان در قبال مذاکرات صلح افغانستان و آمریکا با طالبان و نشست اخیر مسکو چیست؟

خواست پاکستان برقراری امنیت و ثبات در تمام کشورهای منطقه از جمله افغانستان است چرا که امنیت و ثبات در افغانستان مترادف با امنیت و ثبات در پاکستان است و محقق شدن این مهم نه تنها به نفع افغانستان که به نفع همه کشورهای منطقه است.

افزون بر این پاکستان سال های زیادی است که قربانی تروریسم بوده و هزاران تن از نظامیان و شهروندان پاکستانی در راه مبارزه با تروریسم جان خود را از دست داده اند.

همچنین در این راستا دولت پاکستان متحمل خسارات فراوانی شده است. بنابراین خواست دولت پاکستان پایان جنگ در منطقه و ریشه کن کردن تمام عناصری است که منجر به ایجاد بی ثباتی و نا امنی در منطقه شده اند.

*کشورهای شرکت کننده در کنفرانس «روسای مجالس ۶ کشور آسیایی» چه همکاری هایی می توانند در خصوص مبارزه با تروریسم داشته باشند؟ همانگونه که مستحضرهستید ریشه کن کردن تروریسم مستلزم توجه به مقوله توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و ... است. در این زمینه کشورهای مشارکت کننده در این کنفرانس چه اقدامات مشترکی اتخاذ کرده یا خواهند کرد؟

در بیانیه ای که در پایان این نشست صادر شد بر همکاری های کشورهای شرکت کننده در این نشست در راستای مبارزه با تروریسم تاکید شد.

از دیگر سو در راستای قوت بخشیدن به اقتصاد و افزایش روابط تجاری بین ۶ کشور آسیایی مذکور، بر ادامه این نشست ها تاکید شد.

با برگزاری این اجلاس ها تلاش می شود تا دولت ها، پارلمان ها و مردم این ۶ کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند و در زمینه تحکیم اقتصاد نیز ساز و کار موثری برای ایجاد همکاری تجاری بین کشورهای آسیایی مذکور ارائه گردد.

*اخیرا ایران شاهد یک حمله تروریستی در چابهار بود. متاسفانه برخی گروههای تروریستی از مرزهای مشترک ایران و پاکستان برای اقدامات خود استفاده می کنند و پس از عملیات مجددا وارد پاکستان می شوند. آیا پاکستان در جهت مقابله جدی با این گروههای تروریستی برنامه ویژه ای را تدارک دیده است؟

وقوع چنین حوادث تروریستی چه در خاک ایران و چه در خاک پاکستان همواره محکوم بوده است. همانطور که مستحضر هستید این دست حوادث در خاک پاکستان نیز به وقوع پیوسته است و چندی پیش نیز ما شاهد حمله تروریستی به کنسولگری چین در شهر «کراچی» پاکستان بودیم. بنابراین پاکستان نیز خود در معرض تروریسم و حملات تروریستی بوده است.

تروریسم دشمن مشترک دو کشور است و مقامات پاکستان و ایران چه در سطح دولتی و چه در سطح نظامی برای حفاظت از مرزهای مشترک با یکدیگر همکاری های موثر و مناسبی داشته اند.

افزون بر این تلاش بر این است تا از طریق همکاری های پارلمانی بین دو کشور مکانیزم موثری برای حل مسائلی که در مرزهای مشترک بین پاکستان و ایران وجود دارد، ارائه گردد.

*پس از سفر اخیر نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی، مقامات پاکستانی اعلام کردند که ریاض موافقت خود را در زمینه سرمایه گذاری در یک پالایشگاه نفتی جدید در بندر گوادر اعلام کرده است. آیا امکان پیوستن عربستان به کریدور اقتصادی چین- پاکستان (سی پیک) وجود دارد؟

اسلام آباد از سرمایه گذاری و شراکت سایر کشورها از جمله عربستان و ایران در کریدور اقتصادی-چین و پاکستان استقبال می کند.