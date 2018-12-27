به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان ظهر امروز در حاشیه مراسم یادبود جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتفاقی که برای دانشجویان واحد علوم و تحقیقات افتاد، بسیار دردناک بود و ما این ضایعه را به خانواده‌های جانباختگان این حادثه تسلیت می‌گوئیم.

وی افزود: باید دلیل این حادثه ریشه‌یابی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گفته می‌شود که ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برای تله‌کابین واحد علوم و تحقیقات هزینه شده بود و باید بررسی شود که چرا تله‌کابین تاکنون راه‌اندازی نشده است.

کواکبیان اظهار داشت: همچنین باید بررسی شود که در ناحیه‌ای که این حادثه رخ داده، نیاز به نصب سرعتگیر بوده است یا خیر.

وی تصریح کرد: گفته می‌شود که اتوبوس حامل دانشجویان فرسوده بوده که در مورد این موضوع نیز باید بررسی صورت گیرد چرا که خانواده‌ها به ما مراجعه کرده که به موقع شهریه پرداخت می‌کنند اما برای دانشجویان این حادثه دلخراش رخ داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این حادثه دلخراش مایه عبرت مسئولین باشد و اگر مسئولین نمی‌خواهند کنار بروند، لازم است که عذرخواهی کنند.