ترانزیت و واردات پرمنگنات به جمهوری آذربایجان ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عطرچیان در بخشنامه ای موضوع «ممنوعیت ترانزیت و واردات پرمنگنات به جمهوری آذربایجان» اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: «برابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو: ماده پرمنگنات حسب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشور آذربایجان در ردیف کالاهای ممنوع که حاملین آن به مجازات زندان محکوم می گردند، به شمار می رود و از جمله مواردی است که نیاز به دریافت مجوز از مراجع ذی ربط آن کشور جهت واردات، صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و تولید در جمهوری آذربایجان دارد.»

لذا ضمن اطلاع رسانی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی، مراتب در اقدامات آتی مدنظر قرار گیرد.